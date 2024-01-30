Военный рассказал, сколько еще будет длиться война в Украине и чего ждать

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: ukranews.com

Полномасштабная война в Украине длится около двух лет. За это время украинским защитникам и защитницам удалось не только остановить наступление врага, но и существенно отогнать его ближе к границам, освободив десятки населенных пунктов. Однако до настоящей победы и освобождения всей украинской территории от российского оккупанта еще далеко. Ведь Украина во многом зависит от международных партнеров, а ресурсы россии кажутся неисчерпаемыми.

О том, сколько еще может длиться война в Украине и к чему следует готовиться украинцам, рассказал командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Игорь Оболенский в интервью изданию "Українська правда".

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Командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ Игорь Оболенский. Фото: Богдан Кутепов/Українська правда

Так, по словам военного, если в начале полномасштабного вторжения военные воевали за свой дом, за свою семью, то сейчас война переходит в борьбу за существование нации. И эта борьба, по его мнению, может длиться даже более десяти лет.

Именно поэтому украинцам следует менять свое отношение к происходящему, необходимо принять реальность и понимать насколько важна защита Родины.

"У людей в голове это уже меняется. Они понимают, что война будет долгой, они начинают понимать, что нужно воевать за нацию. Сейчас, мне кажется, у нашего народа приходит принятие реальности. Очень хотелось всего и быстро. Но война не будет 5-10 лет, она будет дольше. Этот сосед будет с нами всегда рядом, и всегда он будет хотеть что-то с нами сделать", — отметил Оболенский.

Также он подчеркнул, что с пониманием того, что война будет длиться действительно долго, приходит более четкое осознание необходимости сохранения жизни людей, она является приоритетом.

"Как ты сделаешь так, чтобы твое подразделение могло выжить? Или чтобы процент выживания был гораздо выше. Это обязательный пункт, который обсуждается при планировании. Если он не соответствует нормам, показателям, то концепция операции должна быть пересмотрена", — добавил он.

Кроме того, Оболенский добавил, чтобы держать армию в лучшем физическом и моральном состоянии, необходимо, чтобы у военных было время на переподготовку, отпуск и демобилизацию.

Раньше мы писали, хватит ли ресурсов у Украины, чтобы подготовить полмиллиона мобилизованных.

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