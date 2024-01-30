Військовий розповів, скільки ще триватиме війна в Україні та чого очікувати

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: ukranews.com

Повномасштабна війна в Україні триває майже два роки. За цей час українським захисникам та захисницям вдалося не тільки зупинити наступ ворога, а й суттєво відігнати його ближче до кордонів, звільнивши десятки населених пунктів. Проте, до справжньої перемоги й звільнення усієї української території від російського окупанта ще далеко. Адже Україна багато в чому залежить від міжнародних партнерів, а ресурси росії здаються невичерпними.

Про те, скільки ще може тривати війна в Україні та до чого слід готуватися українцям, розповів командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Ігор Оболєнський в інтерв’ю виданню "Українська правда".

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Командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Ігор Оболєнський. Фото: Богдан Кутєпов/Українська Правда

Так, за словами військового, якщо на початку повномасштабного вторгнення військові воювали за свій дім, за свою родину, то зараз війна переходить у боротьбу за існування нації. І ця боротьба, на його думку, може тривати навіть більше ніж десять років.

Саме тому українцям слід змінювати своє ставлення до того, що відбувається, необхідно прийняти реальність і розуміти наскільки важливим є захист Батьківщини.

"У людей в голові це вже змінюється. Вони розуміють, що війна буде довгою, вони починають розуміти, що треба воювати за націю. Зараз, мені здається, у нашого народу приходить прийняття реальності. Дуже хотілося всього і швидко. Але війна не буде 5-10 років, вона буде довше. Цей сусід буде з нами завжди поряд, і завжди він буде хотіти щось з нами зробити", — зазначив Оболєнський.

Також він підкреслив, що з розумінням того, що війна триватиме дійсно довго, приходить чіткіше усвідомлення у необхідності зберегти життя людей, воно є пріоритетом.

"Як ти зробиш так, щоб твій підрозділ міг вижити? Або щоб відсоток виживання, був набагато кращим. Це обов'язковий пункт, який обговорюється під час планування. Якщо він не відповідає нормам, показникам, то концепція операції повинна бути переглянута", — додав він.

Крім того, Оболєнський додав, щоб тримати армію у кращому фізичному та моральному стані, необхідно, щоб військові мали час на перепідготовку, відпустку та демобілізацію.

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