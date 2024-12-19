Мобилизация в Украине — сколько раз могут штрафовать за неявку по повестке

Работник территориального центра комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП в указанную в документе дату и время. В случае неявки граждане могут получить новые вызовы, обязывающие появиться в территориальном центре. Ведь ограничения по повторной отправке повесток законом не установлены.

Однако сколько штрафов может получить военнообязанный, который игнорирует повестки и не появляется в ТЦК, на этот вопрос ответил адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии РБК-Украина.

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Как пояснил правозащитник, каждая новая повестка имеет другую дату явки, и она создает новые правовые основания для требования явиться в ТЦК.

Таким образом, если лицо сознательно игнорирует вызовы, без уважительных причин, оно рискует получить не один административный штраф за такое правонарушение.

При этом адвокат подчеркнул, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, определенных ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", она только закрывает исполнительное производство. То есть даже после уплаты штрафа военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП для обновления/уточнения данных, прохождения ВВК и т.д.

Важно понимать, что весь период, в течение которого гражданин игнорирует вызов в ТЦК и СП до момента вынесения постановления, считается "длительным административным правонарушением".

Документы военнообязанного в ТЦК.

Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Дмитрий Кушнаренко напомнил, что штраф, который может составлять от 17 до 25,5 тыс. грн, это не единственный рычаг влияния ТЦК.

Если после вручения повестки лицо не появляется в территориальном центре в течение 10 дней, его могут ожидать следующие последствия:

ТЦК и СП могут обратиться в суд с целью временного лишения гражданина права управлять транспортным средством;

по решению ТЦК полиция имеет право принудительно доставить в центр комплектования уклоняющегося от учета или мобилизации мужчину.

Кроме этого, за нарушение мобилизационного законодательства гражданин может нести уголовную ответственность:

ст. 336 — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период;

ст. 337 — уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Ранее мы писали, сколько проходит времени прежде, чем ТЦК объявляет в розыск военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, что ожидает военнообязанных за отказ предъявить документы ТЦК и могут ли задержать.

Также мы информировали, что будет, если во время проверки ТЦК не открылся "Резерв+".