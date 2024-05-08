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Сколько тысяч заключенных в Украине могут мобилизовать — Арахамия назвал точные цифры

8 мая 2024 20:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Сколько тысяч заключенных в Украине могут мобилизовать — Арахамия назвал точные цифры
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Верховная рада Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Верховная Рада Украины в среду, 8 мая, приняла закон, предусматривающий добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что общее количество заключенных, которые могут быть мобилизованы, составляет от 15 до 20 тысяч человек.

Об этом нардеп заявил во время брифинга в парламенте.

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Арахамия заявил, что конкретное количество добровольно заключивших контракт остается неизвестным, поскольку это будет зависеть от личного согласия каждого. Ожидается, что это число составит несколько тысяч.

"15-20 тысяч — это общий ресурс заключенных, которые могут подпадать под соответствующие критерии. Сколько из них подпишут контракт, мы не знаем, потому что это будет происходить с согласия сторон. Ориентируемся, что это будет ориентировочно несколько тысяч человек", — подчеркнул Арахамия.

Мобилизация заключенных будет возможна только после того, как суд вынесет решение об их условно-досрочном освобождении.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации заключенных в целом в среду, 8 мая. "ЗА" проголосовали 279 народных депутатов.

Также в Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.

Верховная Рада
Давид Арахамия
украинцы
тюрьма
Слуга народа
Украина
мобилизация
осужденные

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