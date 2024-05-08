Скільки тисяч ув'язнених в Україні можуть мобілізувати — Арахамія назвав точні цифри

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада України у середу, 8 травня, ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що загальна кількість ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, становить від 15 до 20 тисяч осіб.

Про це нардеп заявив під час брифінгу в парламенті.

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Мобілізація ув'язнених

Арахамія заявив, що конкретна кількість тих, хто добровільно укладе контракт, залишається невідомою, оскільки це залежатиме від особистої згоди кожного. Очікується, що це число становитиме декілька тисяч.

"15-20 тисяч — це загальний ресурс ув'язнених, які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей", — підкреслив Арахамія.

Мобілізація ув’язнених буде можлива тільки після того, як суд винесе рішення про їх умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію вʼязнів в цілому у середу, 8 травня. "За" проголосували 279 народних депутатів.

Також у Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року.