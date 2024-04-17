Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько Украина тратит на одного мобилизованного — ответ экономиста arrow

Сколько Украина тратит на одного мобилизованного — ответ экономиста

17 апреля 2024 18:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какую сумму государство тратит на одного мобилизованного
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Мукачевский РТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ для защиты страны от оккупантов. Конечно, на мобилизацию граждан государство тратит огромные средства, ведь защитников нужно обеспечить всем необходимым.

Сколько Украина тратит на одного мобилизованного в год, рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Громадське радіо".

Читайте также:

Так, по словам экономиста, содержание только одного мобилизованного обходится государственному бюджету Украины в 1 млн 300 тыс. грн в год. И это лишь средняя цифра, ведь для военнослужащих на нуле цифры еще больше.

Эта сумма тратится на:

  • заработную плату;
  • питание;
  • минимальный объем оборудования;
  • вооружение;
  • боеприпасы.

Причем, отметил Пендзин, примерно 40% из затрат на одного мобилизованного приходится именно на заработную плату.

"Даже если по тем или иным причинам человек либо умирает, либо получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 млн 300 тыс. на человека, если считать на всех мобилизованных — это 1 трлн 700 млрд грн в год. Это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательных выплат по 15 миллионов. То есть будет еще больше", — заметил Пендзин.

Исходя из цифр, которые назвал специалист, мобилизация даже 100 тысяч дополнительных людей обязывает государство потратить дополнительно, как минимум, еще 130 млрд грн.

Экономист также добавил, что все социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии и перечисления средств в Пенсионный фонд осуществляются путем заимствований.

Ранее мы писали, как долго мобилизованных украинцев готовят к войне.

Напомним, мы сообщали, как изменится денежное довольствие военных согласно новому закону о мобилизации.

Также мы информировали о том, как происходит исключение из военного учета в Украине в 2024 году.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
военнослужащие
стоимость

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость