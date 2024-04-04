Скільки триватиме навчання мобілізованих перед відправкою на фронт 2024 року

47-ма окрема механізована бригада. Фото: 47 бригада "Маґура"/Telegram

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають. Призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. При цьому всі мобілізовані обов'язково проходять підготовку в навчальних військових частинах або центрах, перш ніж відправитися на фронт захищати країну від російських окупантів.

Скільки триває навчання мобілізованих українців, розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо, пише 24 Канал.

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Підполковник Володимир Фітьо. Скриншот з відео на Youtube

Так, за його словами, громадяни мають усвідомлювати, що візит до ТЦК та СП не означає миттєвої мобілізації й тим паче відправлення на фронт.

"Людина надає свої облікові дані, і якщо за станом здоров’я та її фахом на цей момент вона потрібна, то її можуть мобілізувати за тим напрямком, який формується. Щодо облікових спеціальностей, це залежить від потреб, які на цю мить є", — пояснив Фітьо.

Перш ніж потрапити у зону бойових дій, людина обов'язково має пройти навчання, яке триває від одного до трьох місяців.

"Найпростіше навчання — це військово-облікова спеціальність стрілець — триває від одного місяця. Якщо військово-облікова спеціальність є складнішою, наприклад, оператор дронів, навідник-артилерист та ще низка професій, то навчання триває довше — місяць, два, три, відповідно до програми", — розповів військовий.

Підготовка мобілізованих в навчальному центрі. Фото: АрміяInform

Варто зауважити, що раніше заступник начальника штабу командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак заявляв, що строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає один-два місяці.

Також додамо, що головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський в інтерв'ю журналістам заявив, що потрапити на фронт без підготовки можуть люди, в яких вже є бойовий досвід. Але це трапляється "за дуже спеціальними винятками".

Все ж більшість прибувають до навчальних військових частин та центрів.

"Кількість людей, які проходять таке навчання, на лютий поточного року становила 84% від загальної кількості мобілізованих. Лише після такого навчання їх можуть спрямовувати на доукомплектування військових частин для відновлення їхньої боєздатності", — повідомив Олександр Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Фото: Yuriy Mate/Global Images Ukraine

Раніше ми повідомляли, військовозобов'язані яких спеціальностей потрібні на фронті найбільше.

Нагадаємо, ми писали, хто буде мобілізований до лав ЗСУ першочергово у квітні 2024 року.

Також ми інформували, скільки військових в Україні досі не були на фронті.