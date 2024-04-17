Мобілізація в Україні 2024 — яку суму держава витрачає на одного мобілізованого

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Мукачівський РТЦК та СП/Facebook

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ задля захисту країни від окупантів. Звичайно, на мобілізацію громадян держава витрачає великі кошти, адже захисників треба забезпечити усім необхідним.

Скільки Україна витрачає на одного мобілізованого на рік, розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері "Громадського радіо".

Читайте також:

Так, за словами економіста, утримання лише одного мобілізованого обходиться державному бюджету України в 1 млн 300 тис. грн на рік. І це лише середня цифра, адже для військовослужбовців на нулі цифри ще більші.

Ця сума витрачається на:

заробітну плату;

харчування;

мінімальний обсяг обладнання;

озброєння;

боєприпаси.

При чому, зазначив Пендзин, приблизно 40% з витрат на одного мобілізованого припадає саме на заробітну плату.

"Навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 млн 300 тис. на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трлн 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 мільйонів. Тобто буде ще більше", — зауважив Пендзин.

Тож, виходячи з цифр, які назвав фахівець, мобілізація навіть 100 тисяч додаткових людей, зобов'язує державу витратити додатково, як мінімум, ще 130 млрд грн.

Економіст також додав, що наразі всі соціальні витрати, підтримка бізнесу, субсидії та перерахування коштів до Пенсійного фонду здійснюються шляхом запозичень.

Раніше ми писали, як довго мобілізованих українців готують до війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, як зміниться грошове забезпечення військових згідно з новим законом про мобілізацію.

Також ми інформували, як відбувається виключення з військового обліку в Україні у 2024 році.