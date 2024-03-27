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Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

27 марта 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сколько военных ни разу не были на фронте за два года войны — официальные данные
128-я горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Более двух лет в Украине идет полномасштабная война из-за вторжения России. За это время тысячи украинцев присоединились к рядам ВСУ, чтобы защищать свою страну от оккупантов на поле боя. В то же время есть определенное количество мобилизованных граждан, которые до сих пор не были на фронте.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.

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Так, по информации народного депутата, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны, чтобы выяснить количество мобилизованных лиц, которые за два года так и не побывали на фронте. Результаты показали, что за это время около 8 тысяч мобилизованных не участвовали в боевых действиях.

Также о первых результатах работы аудита Сил обороны рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Главкому".

"Этот вопрос я задавал бывшему начальнику Генштаба (генерал Сергей Шаптала. — Ред.) на одном из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, не выполняющих боевых задач, то мы можем получить, по меньшей мере, одну-две бригады резерва. А все из-за искусственно раздутых штатов, которые не всегда выполняют жизненно необходимые функции в секторе безопасности и обороны", — рассказал Вениславский.

По его словам, в этом направлении есть "положительные сдвиги". И хотя депутат отказался озвучивать конкретные цифры, он отметил, что они больше 8 тысяч военных, которые до сих пор не были на фронте.

Раньше мы писали, сколько работников территориальных центров комплектования участвовали в войне.

Напомним, мы сообщали, что аналитики подсчитали, сколько мужчин можно призвать в армию в 2024 году.

Также мы информировали, какие категории украинцев обязаны прийти в ТЦК, не ожидая повестки.

война
ВСУ
Украина
военные
мобилизация
фронт

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