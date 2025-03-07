Мобилизация 2025 — как выглядит служебное удостоверение ТЦК и какие данные содержит

Работники ТЦК разговаривают с мужчиной. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам вручают повестки. В то же время работники ТЦК и СП обязательно должны иметь служебное удостоверение, которое является подтверждением полномочий проверять военно-учетные документы граждан и вручать повестки.

Какие данные должно содержать служебное удостоверение работника ТЦК и как выглядит документ, пишет "Факти ICTV".

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Что говорит закон о служебном удостоверении ТЦК и СП

Постановление Кабинета Министров Украины № 748 от 18 июня 2024 года утверждает форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Официальный документ выдается по приказу соответствующего руководителя — председателя или начальника областной, городской или районной госадминистрации (военной администрации). Он подписывается этим руководителем и заверяется гербовой печатью.

Удостоверение действует только в пределах территории, которую охватывает соответствующая администрация. Также оно действительно только вместе с паспортом, военным билетом или удостоверением офицера.

Важно: служебное удостоверение работника ТЦК должно предоставляться по требованию гражданина Украины.

Работница ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Служебное удостоверение ТЦК и СП — данные и образец

Служебное удостоверение работника ТЦК, уполномоченного вручать повестки военнообязанным мужчинам, должно содержать следующую информацию:

фото владельца документа;

ФИО лица;

наименование административно-территориальной единицы, где лицо имеет право вручать повестки;

дата, до которой действителен документ;

подпись руководителя военной администрации.

Образец служебного удостоверения работника ТЦК и СП:

Образец служебного удостоверения работника ТЦК и СП. Фото: rada.gov.ua

Ранее мы писали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Напомним, также мы информировали, могут ли работники ТЦК прийти по месту прописки к мужчине, который находится в розыске.