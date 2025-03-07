Мобилизация 2025 — как выглядит служебное удостоверение ТЦК и какие данные содержит

Служебное удостоверение ТЦК — какие данные должны быть указаны
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанным мужчинам вручают повестки. В то же время работники ТЦК и СП обязательно должны иметь служебное удостоверение, которое является подтверждением полномочий проверять военно-учетные документы граждан и вручать повестки.
Какие данные должно содержать служебное удостоверение работника ТЦК и как выглядит документ, пишет "Факти ICTV".
Что говорит закон о служебном удостоверении ТЦК и СП
Постановление Кабинета Министров Украины № 748 от 18 июня 2024 года утверждает форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.
Официальный документ выдается по приказу соответствующего руководителя — председателя или начальника областной, городской или районной госадминистрации (военной администрации). Он подписывается этим руководителем и заверяется гербовой печатью.
Удостоверение действует только в пределах территории, которую охватывает соответствующая администрация. Также оно действительно только вместе с паспортом, военным билетом или удостоверением офицера.
Важно: служебное удостоверение работника ТЦК должно предоставляться по требованию гражданина Украины.
Служебное удостоверение ТЦК и СП — данные и образец
Служебное удостоверение работника ТЦК, уполномоченного вручать повестки военнообязанным мужчинам, должно содержать следующую информацию:
- фото владельца документа;
- ФИО лица;
- наименование административно-территориальной единицы, где лицо имеет право вручать повестки;
- дата, до которой действителен документ;
- подпись руководителя военной администрации.
Образец служебного удостоверения работника ТЦК и СП:
Ранее мы писали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.
Напомним, также мы информировали, могут ли работники ТЦК прийти по месту прописки к мужчине, который находится в розыске.
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