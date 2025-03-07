Мобілізація 2025 — вигляд має службове посвідчення працівника ТЦК та які дані містить

Службове посвідчення працівника ТЦК — які дані мають бути вказані
В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. Водночас працівники ТЦК та СП обов'язково повинні мати службове посвідчення, яке є підтвердженням повноважень перевіряти військово-облікові документи громадян та вручати повістки.
Які дані повинне містити службове посвідчення працівника ТЦК та який вигляд має документ, пише "Факти ICTV".
Що каже закон про службове посвідчення ТЦК та СП
Постанова Кабінету Міністрів України № 748 від 18 червня 2024 року затверджує форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.
Офіційний документ видається за наказом відповідного керівника — голови або начальника обласної, міської чи районної держадміністрації (військової адміністрації). Він підписується цим керівником і завіряється гербовою печаткою.
Посвідчення діє лише в межах території, яку охоплює відповідна адміністрація. Також воно дійсне тільки разом із паспортом, військовим квитком або посвідченням офіцера.
Важливо: службове посвідчення працівника ТЦК має надаватися на вимогу громадянина України.
Службове посвідчення ТЦК та СП — дані та зразок
Службове посвідчення працівника ТЦК, уповноваженого вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам, повинне містити наступну інформацію:
- фото власника документа;
- ПІБ особи;
- найменування адміністративно-територіальної одиниці, де особа має право вручати повістки;
- дата, до якої дійсний документ;
- підпис керівника військової адміністрації.
Зразок службового посвідчення працівника ТЦК та СП:
Раніше ми писали, за яких підстав військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук ТЦК.
Нагадаємо, також ми інформували, чи можуть працівники ТЦК прийти за місцем прописки до чоловіка, який перебуває у розшуку.
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