Мобілізація 2025 — вигляд має службове посвідчення працівника ТЦК та які дані містить

Працівники ТЦК розмовляють з чоловіком. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. Водночас працівники ТЦК та СП обов'язково повинні мати службове посвідчення, яке є підтвердженням повноважень перевіряти військово-облікові документи громадян та вручати повістки.

Які дані повинне містити службове посвідчення працівника ТЦК та який вигляд має документ, пише "Факти ICTV".

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Постанова Кабінету Міністрів України № 748 від 18 червня 2024 року затверджує форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Офіційний документ видається за наказом відповідного керівника — голови або начальника обласної, міської чи районної держадміністрації (військової адміністрації). Він підписується цим керівником і завіряється гербовою печаткою.

Посвідчення діє лише в межах території, яку охоплює відповідна адміністрація. Також воно дійсне тільки разом із паспортом, військовим квитком або посвідченням офіцера.

Важливо: службове посвідчення працівника ТЦК має надаватися на вимогу громадянина України.

Працівниця ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Службове посвідчення ТЦК та СП — дані та зразок

Службове посвідчення працівника ТЦК, уповноваженого вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам, повинне містити наступну інформацію:

фото власника документа;

ПІБ особи;

найменування адміністративно-територіальної одиниці, де особа має право вручати повістки;

дата, до якої дійсний документ;

підпис керівника військової адміністрації.

Зразок службового посвідчення працівника ТЦК та СП:

Зразок службового посвідчення працівника ТЦК та СП. Фото: rada.gov.ua

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