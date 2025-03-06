Мобілізація в Україні 2025 — чи можуть ТЦК прийти додому до чоловіка у розшуку

Працівники ТЦК виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку, мати актуальний висновок ВЛК та регулярно оновлювати військово-облікові дані. У разі порушення мобілізаційних правил ТЦК може подати особу в розшук, а також виписати штраф.

Чи мають право працівники ТЦК приходити за місцем прописки до чоловіка, який перебуває у розшуку та які нюанси слід враховувати, розповіла адвокатка Олена Воронкова в коментарі "Факти ICTV".

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Правозахисниця наголосила, що українське законодавство не забороняє працівникам ТЦК з'являтися за місцем реєстрації громадян для вручення повісток.

Також вони можуть прийти для перевірки облікових даних або з'ясування певних обставин, пов'язаних з військовим обов'язком.

Важливо: відповідно до ст. 30 Конституції України, співробітники ТЦК не мають права проникати в житло без згоди власника або без рішення суду.

Працівники ТЦК виписують повістку. Скриншот з відео на Youtube

Чи мають право ТЦК приходити за місцем прописки, якщо чоловік у розшуку

Розшуком та затриманням військовозобов'язаного чоловіка, який оголошений у розшук, уповноважені займатися працівники поліції.

Водночас працівники ТЦК, у яких є дані про місцепроживання військовозобов'язаного, можуть прийти до чоловіка за адресою і запропонувати такій особі добровільно пройти до територіального центру.

Також працівники ТЦК цілком законно можуть залучити працівників поліції для затримання та доставлення такої особи.

Чи мають право ТЦК опитувати сусідів

Олена Воронкова також додала, що працівники ТЦК мають право опитувати сусідів з метою уточнення інформації про військовозобов'язаного, його місце проживання, фактичне перебування, а також для збору інших необхідних даних.

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