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Смерть в ТЦК — мать не верит, что сын скончался из-за эпилепсии

8 мая 2024 00:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Смерть мужчины в ТЦК Кривого Рога — мать погибшего говорит, что сына убили
Мать мужчины, умершего в Криворожском ТЦК. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Мать военнообязанного, который умер во время визита в Саксаганский ТЦК Кривого Рога, не верит в естественную смерть сына. Женщина подозревает, что ее сына избили.

Об этом во вторник, 7 мая, сообщил телеграмм-канал "Времени: Кривой Рог".

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Журналист "На часі" спросил у женщины, были ли раньше у ее сына приступы эпилепсии. Она рассказала, что он никогда не болел и был здоровым человеком.

"У меня подозрение, что он умер насильственной смертью, не естественной. Я его видела, через 15 минут его не стало. Судмедэксперт дает заключение, что у него отравление неизвестным веществом", — сообщила мать умершего военнообязанного.

По словам родственников, погибшему через несколько недель должно было исполниться 45 лет. 5 мая 2024 года мужчина пришел в Саксаганский ТЦК для прохождения ВВК. Он готовился к отправке в военный учебный центр.

Ранее член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что правоохранительные органы расследуют случаи, когда работники ТЦК нарушают права человека во время мобилизационных мер.

Напомним, по словам бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, призвать в украинскую армию могут еще сотни тысяч мужчин.

Кривой Рог
смерть
убийство
расследование
мобилизация
ТЦК и СП

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