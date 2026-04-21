СОЧ во время условного срока: два варианта наказания

Задержанный военнослужащий. Фото: "Громадське радіо"

Военнослужащий, совершивший СОЧ, получит наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Если же военный при этом находился на испытательном (условном) сроке, этот срок может быть учтен в новом судебном приговоре. Все зависит от того, как следствие расценит влияние этого условного срока на СОЧ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ в армии

В Вооруженных силах Украины время от времени фиксируют такой процесс, как СОЧ. Это самовольное оставление воинской части, когда военнослужащий покидает свое подразделение без приказа командира.

Самовольное оставление части является серьезным правонарушением. Против военнослужащего, который совершил СОЧ, открывается уголовное производство.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался одним из нюансов СОЧ и наказанием за самовольное оставление части. Мужчина задал юристам вопрос, каким будет наказание в ситуации, когда военныйсовершил СОЧ, находясь на условном сроке после предыдущего правонарушения.

Читайте также:

Учитывают предыдущий условный срок или нет

Юристы, комментируя эту ситуацию, акцентировали внимание на ключевом моменте. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Если во время испытательного срока лицо совершило СОЧ, то вопрос не в том, истек ли срок, а в том, будет ли установлено, что новое уголовное правонарушение было совершено именно в пределах этого испытательного срока".

Айвазян подчеркнул: "В зависимости от обстоятельств это может быть новым уголовным правонарушением, которое влечет применение части 3 статьи 78 УК ("Правовые последствия освобождения от отбывания наказания с испытанием")". В этой ситуации условный срок не отменяется, а добавляется к новому нарушению и будет учтено при окончательном решении суда.

Впрочем, добавил адвокат, условный срок могут и не учесть: "Вероятность, что условный срок закончится без отмены, существует только тогда, когда на момент рассмотрения вопроса не будет должным образом подтверждено, что лицо совершило новое уголовное преступление в пределах испытательного срока, и не будет установлено невыполнение обязанностей, которые влекут последствия по части 2 статьи 78 УК. Однако, если впоследствии в уголовном производстве будет доказано, что СОЧ совершено именно во время испытательного срока, то сам факт того, что лицо долго не находили, не "обнуляет" эти последствия".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеет военный, пробывший в СОЧ до трех дней.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли военнослужащий податься на инвалидность, находясь в СОЧ.

Если военнослужащий ВСУ имеет реальные основания для того, чтобы получить группу инвалидности, он может подать соответствующие документы на прохождение экспертной комиссии. Теоретически это возможно даже тогда, когда он находится в СОЧ, но здесь, как объяснили юристы, есть одна серьезная проблема.