СОЧ во время войны — что это касается, какая ответственность предусмотрена

Военнослужащий Национальной гвардии Украины. Фото: НГУ

Уже третий год, как идет в Украине полномасштабная война. Военнослужащие героически защищают наше государство от русских оккупантов. Тем не менее все же иногда бывают случаи, когда бойцы совершают определенные правонарушения. В частности, самовольно покидают воинские части или места службы.

Что означает самовольное оставление части и как за это наказывают в военное время, разбираемся далее в материале.

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Так, ответственность за это предусмотрена законом №2839-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Он был принят летом прошлого года.

Что такое СЗЧ

СЗЧ – это самовольное уход воинской части, места службы, а также неявка вовремя на службе без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке.

То есть, если военнослужащий оставляет воинскую часть без соответствующего распоряжения, не прибывает вовремя из отпуска, лечения, перевода, увольнения или командировки, он считается совершившим СЗЧ.

Дезертирство и СЗЧ — тождественны ли эти понятия

Самовольное оставление воинской части и дезертирство – это совершенно разные понятия. Ведь дезертиром признают бойца, намеренно покинувшего воинскую часть или место службы, не явившийся на службе после командировки, отпуска, лечения, чтобы уклониться от военной службы . Таким образом дезертирство всегда характеризуется прямым умыслом .

Украинский военнослужащий на фронте Фото: Радио Свобода

Какая ответственность предусмотрена за СЗЧ

В соответствии с требованиями ст. 407 Уголовного кодекса Украины, преступлением считается :

Если военный покинул воинскую часть или место службы. Если боец не явился вовремя на службу без уважительных причин в случае увольнения по части, назначению или переводу, неявке из командировки, отпуска или из лечебного заведения продолжительностью более трех суток, а также совершенное в условиях особого периода, военного положения или боевой обстановке.

В первом случае военному грозит арест с содержанием на гауптвахте сроком до 10 суток . При этом, если на военнослужащего в течение года уже налагалось такое взыскание, предусмотрен арест с содержанием на гауптвахте на срок от 7 до 15 суток .

Если правонарушение совершает военнослужащий или военнообязанный и резервист во время прохождения собрания, наказание может быть наложено штрафом. В настоящее время сумма составляет от 8 500 до 17 000 грн . Также возможен арест с содержанием на гауптвахте сроком до десяти суток.

В случае самовольного ухода из воинской части или места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, штраф может достигать от 17 000 до 34 000 грн , а арест с содержанием на гауптвахте — от 10 до 15 суток .

Если срочник осуществил СЗЧ и отсутствовал более трех суток, но не более месяца, ему грозит наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишение свободы сроком до 3 лет .

Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 суток, но не более месяца, хотя и менее десяти суток, но более трех суток повторно в течение года, наказание назначается в виде штрафа от 17 000 до 68 000 грн , или служебного ограничения на срок до 2 лет , или лишение свободы на срок до 3 лет .

Если любой военнослужащий отсутствует по месту службы более одного месяца, то он может быть наказан лишением свободы на срок от 2 до 5 лет .

За самовольное оставление любым военнослужащим воинской части или места службы в условиях особого периода предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет .

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет .

Применение конкретного срока наказания может зависеть от:

обстоятельств дела;

уровня опасности, создаваемой дезертирством или самовольным оставлением;

решение суда.

Украинские военнослужащие на фронте Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Что делать, если военного обвиняют в СЗЧ

Если вас обвиняют в СЗЧ, следует обратиться с письменным рапортом к командиру воинской части, в котором разъяснить основание и причины СЗЧ с предоставлением соответствующих доказательств (например, медицинских документов).

В случае обвинения в СЗЧ военном следует действовать следующим образом:

обратиться за юридической помощью, проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт по военным делам;

сотрудничать с военными или правоохранительными органами (сотрудничество может повлиять на дальнейшее рассмотрение вашего дела);

рассмотреть возможность возвращения в воинскую часть. Если вы решите вернуться, обратитесь к военным властям или командиру вашей части. Будьте готовы к возможным последствиям, таким как дисциплинарные меры или судебные процедуры;

быть готовым к юридическим последствиям, включая лишение свободы.

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