Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что такое СОЧ и как за это наказывают во время войны — украинцев предупредили arrow

Что такое СОЧ и как за это наказывают во время войны — украинцев предупредили

26 апреля 2024 22:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
СОЧ во время войны — что это касается, какая ответственность предусмотрена
Военнослужащий Национальной гвардии Украины. Фото: НГУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже третий год, как идет в Украине полномасштабная война. Военнослужащие героически защищают наше государство от русских оккупантов. Тем не менее все же иногда бывают случаи, когда бойцы совершают определенные правонарушения. В частности, самовольно покидают воинские части или места службы.

Что означает самовольное оставление части и как за это наказывают в военное время, разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Так, ответственность за это предусмотрена законом №2839-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Он был принят летом прошлого года.

Что такое СЗЧ

СЗЧ – это самовольное уход воинской части, места службы, а также неявка вовремя на службе без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке.

То есть, если военнослужащий оставляет воинскую часть без соответствующего распоряжения, не прибывает вовремя из отпуска, лечения, перевода, увольнения или командировки, он считается совершившим СЗЧ.

Дезертирство и СЗЧ — тождественны ли эти понятия

Самовольное оставление воинской части и дезертирство – это совершенно разные понятия. Ведь дезертиром признают бойца, намеренно покинувшего воинскую часть или место службы, не явившийся на службе после командировки, отпуска, лечения, чтобы уклониться от военной службы . Таким образом дезертирство всегда характеризуется прямым умыслом .

 

Какая ответственность предусмотрена по СВЧ
Украинский военнослужащий на фронте Фото: Радио Свобода

Какая ответственность предусмотрена за СЗЧ

В соответствии с требованиями ст. 407 Уголовного кодекса Украины, преступлением считается :

  1. Если военный покинул воинскую часть или место службы.
  2. Если боец не явился вовремя на службу без уважительных причин в случае увольнения по части, назначению или переводу, неявке из командировки, отпуска или из лечебного заведения продолжительностью более трех суток, а также совершенное в условиях особого периода, военного положения или боевой обстановке.

В первом случае военному грозит арест с содержанием на гауптвахте сроком до 10 суток . При этом, если на военнослужащего в течение года уже налагалось такое взыскание, предусмотрен арест с содержанием на гауптвахте на срок от 7 до 15 суток .

Если правонарушение совершает военнослужащий или военнообязанный и резервист во время прохождения собрания, наказание может быть наложено штрафом. В настоящее время сумма составляет от 8 500 до 17 000 грн . Также возможен арест с содержанием на гауптвахте сроком до десяти суток.

В случае самовольного ухода из воинской части или места службы в условиях особого периода, кроме военного положения, штраф может достигать от 17 000 до 34 000 грн , а арест с содержанием на гауптвахте — от 10 до 15 суток .

Если срочник осуществил СЗЧ и отсутствовал более трех суток, но не более месяца, ему грозит наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишение свободы сроком до 3 лет .

Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 суток, но не более месяца, хотя и менее десяти суток, но более трех суток повторно в течение года, наказание назначается в виде штрафа от 17 000 до 68 000 грн , или служебного ограничения на срок до 2 лет , или лишение свободы на срок до 3 лет .

Если любой военнослужащий отсутствует по месту службы более одного месяца, то он может быть наказан лишением свободы на срок от 2 до 5 лет .

За самовольное оставление любым военнослужащим воинской части или места службы в условиях особого периода предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет .

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет .

Применение конкретного срока наказания может зависеть от:

  • обстоятельств дела;
  • уровня опасности, создаваемой дезертирством или самовольным оставлением;
  • решение суда.

 

Что делать, если военного обвиняют в СЗЧ
Украинские военнослужащие на фронте Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Что делать, если военного обвиняют в СЗЧ

Если вас обвиняют в СЗЧ, следует обратиться с письменным рапортом к командиру воинской части, в котором разъяснить основание и причины СЗЧ с предоставлением соответствующих доказательств (например, медицинских документов).

В случае обвинения в СЗЧ военном следует действовать следующим образом:

  • обратиться за юридической помощью, проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт по военным делам;
  • сотрудничать с военными или правоохранительными органами (сотрудничество может повлиять на дальнейшее рассмотрение вашего дела);
  • рассмотреть возможность возвращения в воинскую часть. Если вы решите вернуться, обратитесь к военным властям или командиру вашей части. Будьте готовы к возможным последствиям, таким как дисциплинарные меры или судебные процедуры;
  • быть готовым к юридическим последствиям, включая лишение свободы.

 

Раньше мы писали, за что судили военных в Украине в 2023 году.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать мужчин , которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней.

Также мы информировали, в каком регионе Украины больше всего ухилянтов .

война
ВСУ
военные
военное положение
наказание
СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри