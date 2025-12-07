Видео
"Солдат резерва", который не служил — забронируют ли его

Дата публикации 7 декабря 2025 20:00
Бронирование солдат резерва - забронируют ли гражданина, который является солдатом резерва
Работник на критически важном предприятии. Фото: Ocean Shipyard

Бронирование от мобилизации работников критически важных предприятий возможно, если эти работники не зачислены в оперативный резерв ВСУ. Но статус "солдат резерва" сигнализирует о другом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Бронирование "солдат резерва"

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был начат после введения на всей территории страны военного положения.

Часть граждан при этом имеет право на бронирование от мобилизации, если работает на критически важных для отечественной экономики предприятиях.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его забронировать, если у него в "Резерв+" указано звание "солдат резерва".

Юрист Владислав Дерий заявил, комментируя эту ситуацию, что бронирование здесь возможно, и объяснил, почему именно.

Юрист объяснил, почему бронирование возможно

"Бронированию не подлежат только граждане, которые зачислены в оперативный резерв", — напомнил юрист.

Гражданин же, который обратился к юристам, находится в другой категории воинского учета.

"Вы относитесь к военному резерву, ведь имеете статус военнообязанный и если Вы нигде не служили, то Вы не имеете статуса резервист", — отметил Дерий.

Поэтому с записью "солдат резерва" гражданин может оформить бронирование на работе.

ВСУ мобилизация бронирование военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
