Головна Мобілізація "Солдат резерву", який не служив — чи забронюють його

"Солдат резерву", який не служив — чи забронюють його

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:00
Бронювання солдатів резерву - чи забронюють громадянина, який є солдатом резерву
Працівник на критично важливому підприємстві. Фото: Ocean Shipyard

Бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств є можливим, якщо ці працівники не зараховані до оперативного резерву ЗСУ. Але статус "солдат резерву" сигналізує про інше.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Бронювання "солдатів резерву"

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був розпочатий після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Частина громадян при цьому має право на бронювання від мобілізації, якщо працює на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його забронювати, якщо у нього в "Резерв+" вказане звання "солдат резерву".

Юрист Владислав Дерій заявив, коментуючи цю ситуацію, що бронювання тут є можливим, і пояснив, чому саме.

Юрист пояснив, чому бронювання можливе

"Бронюванню не підлягають лише громадяни, які зараховані до оперативного резерву", — нагадав юрист.

Громадянин же, який звернувся до юристів, перебуває у іншій категорії військового обліку.

"Ви відноситесь до військового резерву, адже маєте статус військовозобов'язаний і якщо Ви ніде не служили, то Ви не маєте статусу резервіст", — зазначив Дерій.

Тому із записом "солдат резерву" громадянин може оформити бронювання на роботі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна оформити бронювання без оновлених військово-облікових даних.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу займає бронювання від мобілізації в "Дії".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
