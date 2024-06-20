Купленные в ВЛК статусы "непригодных" к службе — в Минздраве назвали цифры

Виктор Ляшко. Фото: BBC Украина

Является ли формальностью процедура прохождения военно-врачебной комиссии в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и проводятся ли эти осмотры по-настоящему. Как в этой системе действуют организованные преступные группировки, которые организуют определенные схемы для получения уклоняющимися фиктивными статусами "непригодных" к службе.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью BBC Украина 1 четверг, 20 июня.

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Военно-врачебные комиссии осмотры проводят. Вопрос ВВК регулируется приказом министра обороны. Минздрав просто с начала полномасштабного вторжения запустил некоторые механизмы, которые позволили увеличить количество мест, где проводят ВВК.

"Когда пошел больше процесс мобилизации, мы увидели, что медицинские комиссии при ТЦК не успевают. Поэтому перезапустили формат. Мы вышли с предложением к Минобороны, что давайте в программе медицинских гарантий предусмотрим отдельный пакет. И за каждым ТЦК закрепим учреждение здравоохранения, которое определяют областные военные администрации", — рассказал Ляшко.

К военным врачам добавили гражданских из больниц. ТЦК направляют на осмотр в медучреждение, где все, кто попадают на медицинский осмотр ВВК, заносятся в электронную систему здравоохранения. Это дает возможность отслеживать, сколько у человека отнимает времени медицинский осмотр, на какие исследования военнообязанного направляют и куда человек идет после этого.

Кто должен вмешиваться в случае обнаружения нарушений

По словам министра, проблема в том, что эти учреждения не находятся в подчинении Минздрава.

"Мы прописали, как должно быть. Не срабатывает? Тогда делаем проверки. Мы проверяли почти все ВВК. Иногда там не делали даже банальных вещей — не разводили очередь, где идет поликлинический прием, и где работает ВВК. И в одной очереди находились и те, кто шел на мобилизацию, и те, кто приходил со своими проблемами по здоровью", — рассказал Ляшко.

Как отметил министр, в случае выявления нарушений должен вмешиваться владелец больницы и руководитель учреждения, генеральный директор, который взял обязательства по контракту. Он подал в НСЗУ заявление, что он хочет и может выполнить требования. Получает более 800 гривен за каждого обследованного. Поэтому он обязан это выполнить.

Проверки ВЛК в Киеве

После проверок ВВК, которые были инициированы весной, Минздрав давал рекомендации и прописывал допущенные нарушения. Документы передаем на реагирование органа местного самоуправления, который является владельцем больницы, чтобы он принял меры, или привлек к ответственности.

"Мы должны понимать, что почему-то есть такое негативное отношение к тому, что направляют на ВВК. И многие будут жаловаться из-за того, что он прошел ВВК, а он хотел на ВВК найти какую-то болезнь. Поверьте, мы эти случаи видим. Понимаем, сколько кто направляет на МРТ, чтобы найти что-то, какую-то патологию", — отметил Ляшко.

Продажа статуса "непригодна" к службе

По данным Минздрава, было зафиксировано около 15% случаев неправомерного отправления на анализы. Также известно о случаях, когда здоровые мужчины, которые занимаются спортом, прыгают с парашютом и участвуют в гонках, имеют статус "непригоден" и выезжают за границу.

"Мы совместно с полицией, СБУ, ГБР по этим делам работаем. Это не только врачи. Там целые организованные преступные группировки, которые организуют определенные схемы, и снова срабатывает человеческий фактор. Но спасибо нашим правоохранительным органам, которые работают четко и выявляют такие случаи. И здесь поверьте, Минздрав никогда в жизни не будет становиться на защиту врачей, которые сознательно идут на нарушения", — рассказал чиновник.

По словам Ляшко, речь идет о сотнях случаев за три года, когда продавали статус непригодного через ВВК.

Напомним, для двух категорий военнообязанных отменили ВЛК: освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии украинские призывники в возрасте до 25 лет и если мужчина был забронирован предприятием, учреждением или организацией.

Ранее мы сообщали, что полиция и представители ТЦК не вправе доставлять военнообязанных со статусом "ограниченно годный" на ВЛК с улицы.

С мая в Украине заработали нормы, внесшие изменения в работу ВЛК и в определение пригодности к военной службе: военнообязанные, признанные ограниченно пригодными по состоянию здоровья, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.