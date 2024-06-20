Куплені у ВЛК статуси "непридатних" до служби — у МОЗ назвали цифри

Віктор Ляшко. Фото: BBC Україна

Чи є формальністю процедура проходження військово-лікарської комісії у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та чи проводяться ці огляди по-справжньому. Як в цій системі діють організовані злочинні угруповання, які організовують певні схеми для отримання ухилянтами фіктивних статусів "непридатних" до служби.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC Україна 1 четвер, 20 червня.

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Огляд ВЛК — формальність чи справжня комісія

Військово-лікарські комісії огляди проводять. Питання ВЛК врегульовується наказом міністра оборони. МОЗ просто з початку повномасштабного вторгнення запустило деякі механізми, які дозволили збільшити кількість місць, де проводять ВЛК.

"Коли пішов більше процес мобілізації, ми побачили, що медичні комісії при ТЦК не встигають. Тому перезапустили формат. Ми вийшли з пропозицією до Міноборони, що давайте у програмі медичних гарантій передбачимо окремий пакет. І за кожним ТЦК закріпимо заклад охорони здоров'я, який визначають обласні військові адміністрації", — розповів Ляшко.

До військових лікарів додали цивільних з лікарень. ТЦК направляють на огляд у медзаклад, де всі, хто потрапляють на медичний огляд ВЛК, заносяться в електронну систему охорони здоров'я. Це даж можливість відстежувати, скільки у людини забирає часу медичний огляд, на які дослідження військовозобов'язаного направляють та куди людина йде після цього.

Хто має втручатися у випадку виявлення порушень

За словами міністра, проблема в тому, що ці заклади не перебувають у підпорядкуванні МОЗ.

"Ми прописали, як повинно бути. Не спрацьовує? Тоді робимо перевірки. Ми перевіряли майже всі ВЛК. Інколи там не робили навіть банальних речей — не розводили чергу, де йде поліклінічний прийом, і де працює ВЛК. І в одній черзі перебували і ті, хто йшов на мобілізацію, і ті, хто приходив зі своїми проблемами по здоров'ю", — розповів Ляшко.

Як зазначив міністр, у випадку виявлення порушень має втручатися власник лікарні і керівник закладу, генеральний директор, який взяв зобов'язання по контракту. Він подав до НСЗУ заяву, що він хоче і може виконати вимоги. Отримує понад 800 гривень за кожного обстеженого. Тому він зобов'язаний це виконати.

Перевірки ВЛК в Києві

Після перевірок ВЛК, які було ініційовано навесні, МОЗ надавало рекомендації та прописувало допущені порушення. Документи передаємо на реагування органу місцевого самоврядування, який є власником лікарні, щоб він вжив заходи, або притягнув до відповідальності.

"Ми повинні розуміти, що чомусь є таке негативне ставлення до того, що направляють на ВЛК. І багато хто буде скаржитись через те, що він пройшов ВЛК, а він хотів на ВЛК знайти якусь хворобу. Повірте, ми ці випадки бачимо. Розуміємо, скільки хто направляє на МРТ, щоб знайти щось, якусь патологію", — зазначив Ляшко.

Продаж статусу "непридатний" до служби

За даними МОЗ, було зафіксовано близько 15% випадків неправомірного відправлення на аналізи. Також відомо про випадки, коли здорові чоловіки, які займаються спортом, стрибають з парашутом та беруть участь у перегонах, мають статус "непридатний" та виїжджають за кордон.

"Ми спільно з поліцією, СБУ, ДБР по цих справах працюємо. Це не тільки лікарі. Там цілі організовані злочинні угруповання, які організовують певні схеми, і знову спрацьовує людський фактор. Але дякую нашим правоохоронним органам, які працюють чітко і виявляють такі випадки. І тут повірте, МОЗ ніколи в житті не буде ставати на захист лікарів, які свідомо йдуть на порушення", — розповів чиновник.

За словами Ляшка, йдеться про сотні випадків за три роки, коли продавали статус непридатного через ВЛК.

Нагадаємо, для двох категорій військовозобов’язаних скасували ВЛК: звільняються від проходження військово-лікарської комісії усі українські призовники віком до 25 років та якщо чоловік був заброньований підприємством, установою чи організацією.

Раніше ми повідомляли, що поліція та представники ТЦК не мають права доставляти військовозобов’язаних зі статусом "обмежено придатний" на ВЛК з вулиці.

З травня в Україні запрацювали норми, які внесли зміни в роботу ВЛК та у визначення придатності до військової служби: військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними за станом здоров’я, повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.