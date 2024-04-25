Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

Мужчины в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП

Министерство обороны Украины заявило, что новый закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней.

Адвокат Николай Максимов в комментарии для ТСН.ua рассказал, какое наказание ждет тех военнообязанных, которые находятся на учете и не обновили свои данные в течение 60 дней.

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Наказание за неявку в ТЦК

"Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Полицейские будут пытаться найти этого человека", — рассказал Максимов.

Он считает, что таких разыскиваемых лиц будут десятки тысяч. По словам адвоката, этим не будет заниматься уголовный розыск, проводя, например, биллинг телефонов.

"Скорее всего, в поиске будут задействованы участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК. После этого ТЦК направляет требование военнообязанному по адресу, который ему известен. Речь идет о требовании явиться в ТЦК. Если в течение 10 дней с момента получения или неполучения этого требования лицо не явилось, ТЦК обращается в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством", — отметил Максимов.

Он также подчеркнул, что судом может быть наложен штраф в диапазоне до 25 тыс. грн.

"Если он не оплачен, тогда информация передается в исполнительную службу. Последняя вносит человека в реестр должников, накладывается арест на имущество этого человека, ограничивается его пользование банковскими карточками", — рассказал адвокат.

Если человек не состоит на учете и не обновил данные, то при проверке документов на улице или на блокпосту могут возникнуть последствия.

По словам Максимова, полиция будет иметь право доставить человека в ТЦК.

"Если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. К человеку могут быть применены меры принуждения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. То есть такого человека доставляют в ТЦК", — говорит он.

Информация от банков и почты

У адвоката спросили, с какими реестрами, информацией будут работать ТЦК, если человек не состоит на военном учете.

"Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слухи, что есть коммуникация с большой почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК", — ответил Максимов.

Сколько мужчин могут оказаться в розыске

Адвокат считает, что потенциально в розыск могут объявить около 2 млн мужчин соответствующего возраста.

"Я уверен, что этот закон не направлен на то, чтобы полиция в массовом режиме кого-то разыскивала. Полицейские максимум выедут по месту жительства, позвонят по номеру телефона, спросят", — говорит он.

Максимов отметил, что это больше направлено на то, чтобы без вручения повестки людей сразу объявлять в розыск.

"На сегодняшний день если человек по повестке не явился, тогда, безусловно, есть розыск. А они сделали так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было бы задерживать на улице. Это основная цель. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований, человек не в розыске. А так 2 миллиона человек могут потенциально попасть в розыск, если не обновят данные. На законных основаниях можно будет задерживать на улице", — добавил адвокат.

Напомним, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут вручать повестки за границей. Такие действия смотрятся нереальными.

Также в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили о больших очередях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В связи с этим военные напоминают, что военкоматы работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю.