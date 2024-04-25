У Міноборони оцінили можливість вручення повісток за кордоном
Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть вручати повістки за кордоном. Такі дії виглядають нереальними.
Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі Радіо Свобода.
Чи будуть вручати повістки українцям за кордоном
Лазуткін розповів, що ТЦК не будуть працювати за кордоном, проте коментувати якісь дії МЗС в Міноборони не будуть. Загалом, вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним.
"Після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані. І для цього не обов'язково їхати в Україну", — пояснив речник відомства.
За його словами, для цього вже в червні має запрацювати е-кабінет, через який можна оновити військово-облікові дані. Крім того, це можна зробити в консульських установах.
Лазуткін також додав, що електронний кабінет не передбачає проходження ВЛК. Йдеться лише про оновлення даних — зміну місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування і т.д.
Що передувало
Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.
Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.
Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.
А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.
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