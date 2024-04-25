У Міноборони оцінили можливість вручення повісток за кордоном

Вручення повістки чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть вручати повістки за кордоном. Такі дії виглядають нереальними.

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі Радіо Свобода.

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Лазуткін розповів, що ТЦК не будуть працювати за кордоном, проте коментувати якісь дії МЗС в Міноборони не будуть. Загалом, вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним.

"Після набуття чинності нового закону про мобілізацію в чоловіків призовного віку в Україні і за кордоном протягом 60 днів буде можливість оновити військово-облікові дані. І для цього не обов'язково їхати в Україну", — пояснив речник відомства.

За його словами, для цього вже в червні має запрацювати е-кабінет, через який можна оновити військово-облікові дані. Крім того, це можна зробити в консульських установах.

Лазуткін також додав, що електронний кабінет не передбачає проходження ВЛК. Йдеться лише про оновлення даних — зміну місця проживання, сімейного стану, бронювання, резервування і т.д.

Що передувало

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.