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Стало известно, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля

25 марта 2024 19:45
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Бригадир София
редактор
Стало известно, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Украине продолжают действовать нормативные акты, регулирующие правила военного учета. Согласно ему существуют основания, по которым военнообязанные должны приходить в ТЦК без повесток.

Об этом сообщило издание NV в среду, 25 марта.

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Комитет Верховной Рады в настоящее время дорабатывает законопроект, включающий положения, регулирующие военный учет и процедуру оповещения граждан. А пока новый законопроект не вступит в силу, действуют существующие правила военного учета, установленные в соответствии с нормативными актами.

Эти правила определяют условия, при которых мужчины должны появляться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки без специального уведомления.

Когда военнообязанные, призывники и резервисты должны обратиться в ТЦК

  • Если они планируют сменить место жительства на другую административную единицу в Украине.
  • Если они намерены уехать за границу на срок свыше трех месяцев.
  • Если они переезжают на новое место жительства, они должны зарегистрироваться в ТЦК в течение семи дней.
  • Если они изменяют персональные данные, указанные в статье 7 Закона о Едином государственном реестре.
  • Если они лишились военно-учетного документа.
  • Если они должны проверить свои персональные данные по данным ТЦК не реже одного раза в пять лет.
  • Если они должны подать документы, подтверждающие право отсрочки от призыва, до 1 октября каждого года.

Напомним, что Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации.

Ранее мы писали, экономист раскритиковал обсуждение налога, позволяющего "откупиться" от мобилизации.

военкомат
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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