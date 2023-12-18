Стало известно, кого в 2024 году ждет отсрочка от мобилизации

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным в присутствии полицейских. Фото: tulchin-rda.gov.ua

В Украине с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации военнообязанных мужчин мобилизуют в Сбойные силы Украины. При этом некоторые категории военнообязанных не могут быть призваны из-за наличия отсрочки.

О таких категориях граждан рассказал Telegram-канал Pro News.

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Согласно новому законопроекту, право на получение отсрочки от мобилизации могут получить:

лица, имеющие инвалидность любой группы;

лица, на иждивении которых находятся 3 или более детей;

лица, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью любой группы;

один/один из супругов, у которых на содержание 1 или 2 ребенка;

лица, на содержании которых находится недееспособный ребенок с инвалидностью I или II группы в возрасте от 18 лет (при этом он сам выбирает, кому следует предоставить отсрочку);

женщины в декрете или беременные женщины;

лица, заботящиеся за лицом с инвалидностью I, II, III группы, признанной судом недееспособной;

лица, чьи родственники погибли при исполнении обязанностей в зоне боевых действий;

соискатели высшего образования, преподаватели, работающие на полную ставку, а также лица, имеющие ученое звание.

Также народные депутаты подчеркнули, что отсрочка от мобилизации не означает, что это лицо вообще не будет проходить военную службу. Это свидетельствует лишь об отсрочке от мобилизации на время.

Ранее мы сообщили, что один из серьезных вызовов, с которым сталкиваются ТЦК, заключается в том, что многие игнорируют нормы военного учета. Для выявления таких лиц ТЦК начали вручать оповещения на КПП, в общественных местах и даже в частных домовладениях.

Напомним, ранее нардеп Марьяна Безугла, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.