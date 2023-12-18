Стало відомо, на кого у 2024 році чекає відстрочка від мобілізації

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним у присутності поліцейських. Фото: tulchin-rda.gov.ua

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації військовозобов'язаних чоловіків мобілізують до Збойних сил України. При цьому, деякі категорії військовозобов'язаних не можуть бути призвані через наявність відстрочки.

Про такі категорії громадян розповів Telegram-канал Pro News.

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Згідно з новим законопроєктом, право на отримання відстрочки від мобілізації можуть отримати:

особи, що мають інвалідність будь-якої групи;

особи, на утриманні яких перебувають 3 або більше дітей;

особи, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю будь-якої групи;

один/одна особа з подружжя, в яких на утримання 1 або 2 дитини;

особи, на утриманні яких перебуває недієздатна дитина з інвалідністю І або ІІ групи віком від 18 років (при цьому, вона сама вибирає, кому слід надати відстрочку);

жінки в декреті або ж вагітні жінки;

особи, що піклуються за особою з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, яка була визнана судом недієздатною;

особи, чиї родичі загинули під час виконання обов'язків в зоні бойових дій;

здобувачі вищої освіти, викладачі, що працюють на повну ставку, а також особи, які мають вчене звання.

Також народні депутати наголосили, що відстрочка від мобілізації не означає, що ця особа взагалі не буде проходити військову службу. Це свідчить лише про відтермінування від мобілізації на деякий час.

Раніше ми повідомяли, що один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали вручати оповіщення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодіннях.

Нагадаємо, раніше нардеп Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву про мобілізацію жінок в Україні.