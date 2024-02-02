Мобілізація поліцейських до ЗСУ — юрист пояснив, коли це можливо

Мобілізація поліцейських до лав ЗСУ. Колаж Новини.LIVE

В Україні триває процес загальної мобілізації. Призову до лав ЗСУ підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Водночас влада країни працює над змінами до процесу мобілізації, що можуть вплинути на держслужбовців та силовиків.

У зв'язку з цим виникає запитання, чи підлягають призову на військову службу співробітники Національної поліції. Розбираємося далі в матеріалі.

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За словами юриста Євгена Довбака, відповідно до чинного законодавства, а саме ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають:

особи, заброньовані установами, органами державної влади (що підтверджується відповідними довідками);

особи з інвалідністю або не придатні до військової служби (підтверджується довідкою та висновком ВЛК);

чоловіки та жінки, які утримують 3 і більше дітей віком до 18 років;

чоловік або жінка, які самостійно виховують одну дитину.

Правознавець зазначив, що поліцейські належать до тієї категорії, яка має право на відстрочку від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Тому вони відправляються воювати на фронт виключно у добровільному порядку.

Що хочуть змінити новим законопроєктом

Пресслужба Міноборони опублікувала основні положення нового законопроєкту №10449.

Відповідно до даного документу:

працівники Державної виконавчої служби, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки , тобто можуть бути мобілізовані;

, тобто можуть бути мобілізовані; державні службовці бронюються, як всі — категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад матимуть бронь;

військовозобов’язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування — 50% військовозобов’язаних.

Таким чином, якщо даний законопроєкт буде ухвалено без правок, працівників Нацполіції зможуть призивати на військову службу без їхньої згоди.

Також проєкт закону може надати повноваження Національній поліції:

інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК та СП;

вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років;

брати участь у заходах мобілізації та залучати до заходів рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Крім того, поліція зможе допомагати співробітникам ТЦК та СП доставити призовника (або ухилянта) в центр комплектування.

Раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський пояснив, чому не можна мобілізувати співробітників поліції.

Нагадаємо, ми писали, чому поліцейські не можуть роздавати повістки.

Також ми повідомляли, кого з українців можуть звільнити від мобілізації за новим законопроєктом від Кабінету міністрів.