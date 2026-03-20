Статус многодетной семьи не дает права на отсрочку или освобождение

Военнослужащий с семьей. Фото: "Укрінформ"

Гражданин, который содержит детей жены от предыдущего брака, теоретически может получить отсрочку от мобилизации или уволиться из ВСУ, если общее количество несовершеннолетних детей больше двух. Но в такой непростой ситуации нужен важный документ в подтверждение факта содержания чужих детей. Этим документом является решение суда.

Отсрочка для многодетного, который содержит чужих детей

Многодетный отец имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Для этого он должен иметь трех или более несовершеннолетних детей.

Самым оптимальным вариантом, когда отсрочка предоставляется без проблем и дополнительных документов, является тот вариант, когда все дети проживают вместе с отцом и матерью. А вот в ситуации, когда часть детей у гражданина от предыдущих браков, оформить отсрочку несколько сложнее.

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что воспитывает с мужем троих несовершеннолетних детей. При этом двое из них являются детьми жены от предыдущего брака, но биологический отец детей не платит алименты, а фактически содержит их отчим, который сейчас находится в Вооруженных силах Украины.

Важный документ из суда

Женщина поинтересовалась, может ли ее муж оформить увольнение из ВСУ, если их семья имеет статус многодетной. Юристы объяснили, в чем заключается главная проблема оформления отсрочки или увольнения из армии в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что статус многодетной семьи не равен статусу многодетного отца. Как отметил Айвазян: "Статус многодетной семьи, к сожалению, не подтверждает факта содержания детей жены, а свидетельствует лишь об их воспитании".

Теоретически, добавил юрист, освобождение оформить можно, но при наличии определенных документов. Айвазян объяснил, какие это документы: "Зависит от того, какие именно документы подавались мужем к рапорту. Если при этом в наличии не было решения суда о содержании троих детей, то вряд ли есть смысл обращаться в административный суд".

Таким образом, нужно судебное решение о содержании детей жены от предыдущего брака. Если такого документа нет, факт содержания подтвердить невозможно.

Военнообязанный многодетный отец, имеющий детей в нескольких браках, должен доказать содержание тех детей, с которыми не живет вместе, для получения отсрочки. Но договор о совместном воспитании ребенка не является обязательным, а требование ТЦК предоставить именно этот документ может быть незаконным.

Даже если многодетный отец находится в розыске, территориальный центр комплектования не имел права отказывать ему в отсрочке. Если же это произошло, гражданин имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке.