Статус багатодітної сім'ї не дає права на відстрочку чи звільнення

Громадянин, який утримує дітей дружини від попереднього шлюбу, теоретично може отримати відстрочку від мобілізації чи звільнитися із ЗСУ, якщо загальна кількість неповнолітніх дітей є більшою двох. Але у такій непростій ситуації потрібен важливий документ на підтвердження факту утримання чужих дітей. Цим документом є рішення суду.

Відстрочка для багатодітного, який утримує чужих дітей

Багатодітний батько має право на отримання відстрочки від мобілізації. Для цього він повинен мати трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Найоптимальнішим варіантом, коли відстрочка надається без жодних проблем і додаткових документів, є той варіант, коли усі діти проживають разом з батьком і матір’ю. А от в ситуації, коли частина дітей у громадянина від попередніх шлюбів, оформити відстрочку дещо складніше.

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що виховує з чоловіком трьох неповнолітніх дітей. При цьому двоє з них є дітьми дружини від попереднього шлюбу, але біологічний батько дітей не сплачує аліменти, а фактично утримує їх вітчим, який зараз перебуває у Збройних силах України.

Важливий документ із суду

Жінка поцікавилася, чи може її чоловік оформити звільнення із ЗСУ, якщо їхня родина має статус багатодітної. Юристи пояснили, у чому полягає головна проблема оформлення відстрочки чи звільнення з армії у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що статус багатодітної сім’ї не дорівнює статусу багатодітного батька. Як зазначив Айвазян: "Статус багатодітньої родини, на жаль, не підтверджує факту утримання дітей дружини, а свідчить лише про їх виховання".

Теоретично, додав юрист, звільнення оформити можна, але за наявності певних документів. Айвазян пояснив, які це документи: "Залежить від того, які саме документи подавались чоловіком до рапорту. Якщо при тому в наявності не було рішення суду про утримання трьох дітей, то навряд чи є сенс звертатися до адміністративного суду".

Таким чином, потрібне судове рішення про утримання дітей дружини від попереднього шлюбу. Якщо такого документу немає, факт утримання підтвердити неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є договір про виховання дітей обов'язковим для оформлення відстрочки багатодітного батька.

Військовозобов’язаний багатодітний батько, який має дітей у кількох шлюбах, має довести утримання тих дітей, з якими не живе разом, для отримання відстрочки. Але договір про спільне виховання дитини не є обов’язковим, а вимога ТЦК надати саме цей документ може бути незаконною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи законно відмовляти у відстрочці багатодітному батьку, який перебуває у розшуку.

Навіть якщо багатодітний батько перебуває у розшуку, територіальний центр комплектування не мав права відмовляти йому у відстрочці. Якщо ж це сталося, громадянин має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.