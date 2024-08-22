Військовий облік в Україні — дані військовозобов'язаних перевірятимуть по-новому

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: АрміяInform

В Україні введуть деякі зміни у ведення військового обліку, щоб зробити його ефективнішим. Експериментальний проєкт буде спрямовано на вдосконалення перевірки даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Читайте також:

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, уряд підтримав ініціативу, запропоновану такими відомствами:

Міністерством оборони;

Міністерством внутрішніх справ;

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Державною міграційною службою;

Державною прикордонною службою;

Генеральним штабом ЗСУ.

Механізм впровадження нового порядку перевірки даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів вже затверджений Кабміном.

Мова йде про проєкт, який передбачає впровадження нового порядку перевірки даних вже в поточному році, що, за словами Мельничука, Кабмін вже затвердив.

Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

Тобто, це має бути досконала електронна взаємодія між різними державними реєстрами. Завдяки цьому стане можливим оперативно звіряти інформацію про військовозобов'язаних та швидко виявляти будь-які розбіжності у даних.

Раніше ми писали, к ому необхідна довідка про зняття з військового обліку та як отримати цей документ.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію виключеним з військового обліку.

Також ми інформували, як можна уникнути штрафу за неоновлення даних в ТЦК та СП.