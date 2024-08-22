Військовий облік в Україні — дані військовозобов'язаних перевірятимуть по-новому

В Україні по-новому перевірятимуть дані військовозобов'язаних — що зміниться
В Україні введуть деякі зміни у ведення військового обліку, щоб зробити його ефективнішим. Експериментальний проєкт буде спрямовано на вдосконалення перевірки даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, уряд підтримав ініціативу, запропоновану такими відомствами:
- Міністерством оборони;
- Міністерством внутрішніх справ;
- Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Державною міграційною службою;
- Державною прикордонною службою;
- Генеральним штабом ЗСУ.
Механізм впровадження нового порядку перевірки даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів вже затверджений Кабміном.
Мова йде про проєкт, який передбачає впровадження нового порядку перевірки даних вже в поточному році, що, за словами Мельничука, Кабмін вже затвердив.
Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.
Тобто, це має бути досконала електронна взаємодія між різними державними реєстрами. Завдяки цьому стане можливим оперативно звіряти інформацію про військовозобов'язаних та швидко виявляти будь-які розбіжності у даних.
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