Как мужчине выехать за границу для сопровождения отца с инвалидностью II группы

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине действует запрет на выезд из страны для военнообязанных мужчин. Однако некоторые категории граждан имеют право пересекать границу. В частности, это касается лиц, сопровождающих своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы.

Читайте также:

Как военнообязанному мужчине выехать за границу для сопровождения отца или матери с инвалидностью II группы, рассказал адвокат Юрий Айвазян на сервисе юридических консультаций "Юристи. UA".

Так, стоит знать, что выезд за границу регулирует постановление Кабинета министров Украины №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Согласно этому документу, выезжать из Украины во время военного положения вправе:

лица, находящиеся в родстве с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей или наоборот);

юридическое или физическое лицо, постоянно ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);

представитель организации, осуществляющий социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Сопровождающее лицо не может вернуться на территорию Украины раньше, чем лицо с инвалидностью, которого он сопровождает. Такие действия можно считать грубым нарушением правил.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанному, сопровождающему отца или мать с инвалидностью, необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

военно-учетный документ с вклеенным VIN-кодом;

справка об отсрочке (действительна при наличии военного билета) с записью про причину отсрочки, в этом случае отсрочка должна быть оформлена в связи с уходом за человеком с инвалидностью;

документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении; акт установления постоянного постороннего ухода за лицом (если это родитель жены).

Лицо с инвалидностью должно иметь:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

пенсионное удостоверение;

справка МСЭК об инвалидности II группы.

При этом адвокат отметил, что справку врачебно-консультативной комиссии относительно необходимости постоянного ухода обязательно иметь не нужно и при пересечении границы проблем не возникнет, если есть документы, подтверждающие совместное проживание.

Ранее мы писали, когда исключенным из военного учета могут отказать в выезде из Украины.

Напомним, мы сообщали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу

Также мы информировали, выпустят ли за границу украинцев снятых с военного учета.