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Виїзд 17-річних юнаків за кордон — який документ потрібно отримати обов'язково

18 вересня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Який документ необхідно мати 17-річним юнакам, щоб виїхати з України
Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації для громадян чоловічої статі в Україні діє заборона на виїзд за кордон. Право мають лише певні категорії громадян, визначені законодавством. Також виїхати за межі країни можуть 17-річні юнаки. Проте, їм слід мати з собою один важливий документ. 

Про це розповіли юристи порталу "Безоплатна правова допомога". 

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Так, за інформацією правознавців, взяття на облік регулює постанова Кабінету Міністрів №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", пункт 21. Зокрема у ній йдеться, що хлопці, яким виповнилося 17 років, зобов'язані ставати на військовий облік.

Виїзд за кордон регулює постанова Кабміну №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". Саме нею можна керуватися, якщо під час перетину кордону вимагають якісь додаткові довідки.

 

Який документ необхідно мати 17-річним юнакам, щоб виїхати з України
Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

У даній постанові зазначено, що юнаки до 18 років мають право на перетин кордону без додаткових дозволів від ТЦК та СП. 

Проте, щоб зробити це безперешкодно, 17-річним хлопцям необхідно отримати приписне свідоцтво — документ, який свідчить, що людина стала на облік (у цьому випадку облік призовників). 

Отже, хлопці, які мають приписне свідоцтво та перебувають на обліку призовників, можуть перетнути кордон без дозволів і довідок.

Раніше ми писали, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.  

Нагадаємо, ми повідомляли, чи випустять за кордон українців знятих з військового обліку

Також ми інформували, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

закон мобілізація документи ДПСУ виїзд за кордон

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