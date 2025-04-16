Выезд мужчин за границу 2025 — какие документы нужны для сопровождения лиц с инвалидностью

Выезд за границу для сопровождения лица с инвалидностью. Фото: dpsu.gov.ua

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время некоторые основания, предусмотренные законом, позволяют выехать за пределы страны. В частности такими является сопровождение лица с инвалидностью.

Какие документы необходимо иметь военнообязанному мужчине для сопровождения лица с инвалидностью за границу и какие могут быть нюансы, рассказал юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

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Так, за советом к правозащитнику обратился мужчина, который получил бронирование на работе и официально осуществляет уход за отцом с инвалидностью второй группы. Он поинтересовался, какие документы для выезда из Украины ему могут понадобиться и нужно ли иметь приглашение от зарубежного медицинского учреждения.

Как пояснил Андрей Топчий, в оформлении приглашения в медицинское учреждение необходимости нет, поскольку отец, который имеет вторую группу инвалидности, имеет право пересекать границу с любой целью (отдых, встреча с родственниками, друзьями и т.д.). Соответственно, его сын, осуществляющий уход имеет право его сопровождать.

Чтобы пересечь границу, необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорта граждан Украины;

заграничные паспорта;

военно-учетные документы (военнообязанного и отца, если он не достиг 60-летнего возраста);

пенсионное удостоверение отца об инвалидности;

документ, подтверждающий родственную связь с лицом с инвалидностью (свидетельство о рождении);

акт об установлении ухода, если нет общего места жительства или документы, подтверждающие совместное проживание (формируются в "Дії").

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Юрист подчеркнул, что этих документов будет достаточно для выезда за границу. При этом то, что человек забронирован никак не повлияет на выезд, ведь основное основание — это сопровождение лица с инвалидностью второй группы.

Стоит добавить, если лицу не позволят выехать из Украины, оно должно требовать письменный отказ в праве на пересечение границы, оформляется в виде решения. Один экземпляр решения об отказе в пересечении государственной границы выдается лицу, которое подтверждает своей подписью на каждом экземпляре факт получения такого решения.

Решение об отказе в пересечении границы может быть отменено или изменено начальником органа охраны государственной границы или отменено и признано недействительным в судебном порядке.

Ранее мы писали, какие есть требования к военно-учетному документу для выезда из Украины.

Напомним, мы рассказывали, какие документы следует иметь мужчинам с инвалидностью первой группы для выезда за границу.

Также мы информировали, могут ли выехать за границу мужчины, снятые с учета.