Видео

Украинцев, которых депортировали из США, могут сразу мобилизовать

Украинцев, которых депортировали из США, могут сразу мобилизовать

Дата публикации 27 марта 2026 17:12
Украинцев, которых депортировали из США, могут сразу мобилизовать
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинцы, которых депортировали из Соединенных Штатов Америки, могут сразу быть мобилизованными. Часть мужчин задерживают после пересечения границы и доставят в учебные центры. В частности, некоторые из них находятся в розыске.

Об этом сообщает CNN в пятницу, 27 марта, передает Новини.LIVE.

Депортированные из Штатов украинцы могут быть сразу мобилизованы

Во время второго президентского срока Дональда Трампа США ужесточили ограничения по иммиграции и развернули масштабную кампанию депортаций. Несмотря на заявления властей о фокусе на опасных преступниках, среди задержанных немало людей с незначительными нарушениями или без судимостей.

Издание пишет, что для украинских мужчин призывного возраста существует дополнительный риск, поскольку депортация может привести к мобилизации.

По данным пограничников, из 45 мужчин, депортированных одним рейсом из США, 24 находились в розыске за нарушение правил воинского учета. Мужчин передали в ТЦК.

Один из депортированных 28-летний Владимир Дудник рассказал, что его задержали сразу после депортации и отправили в учебный центр.

"Когда я был в самолете в Украину, я знал, что меня ждет. Но я надеялся, что, возможно, они хотя бы сначала отпустят меня домой. Все произошло даже быстрее, чем я думал. Я так и не добрался домой. Я еще не видел своих родителей", — говорит он.

Мужчина провел 51 день в учебном лагере и несколько недель учился на оператора БпЛА. Сейчас Дудник воюет на востоке Украины.

Володимир Дудник
Владимир Дудник в США и в Украине. Фото: CNN

"У мужчины, который был со мной в самолете, было двое или трое детей, и его также депортировали. Другой был 36-летний мужчина, который приехал в Америку ребенком 20 лет назад. Он почти не разговаривает на украинском. Его также депортировали", — рассказал он.

Известно, что его задерживали за якобы управление транспортным средством без удостоверения личности и страховки автомобиля, а также обвиняли в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения и краже со взломом.

Судебные материалы показывают, что его признавали виновным только в нарушениях ПДД и одном эпизоде нарушения общественного порядка, а все остальные обвинения были сняты или отклонены.

Дудник рассказал, что легально въехал в Штаты в 2019 году по обменной визе, а затем получил студенческую, но ее аннулировали.

Он подал заявление на получение убежища и получил разрешение на работу, пока его дело рассматривали.

В США сообщили, что Дудник был "преступником-нелегалом из Украины", который остался в США после отмены его визы.

Как писали Новини.LIVE, украинцы могут обжаловать незаконную мобилизацию, в том числе через суд. Однако до вынесения решения суда она остается в силе. Приказ могут отменить, если была грубо нарушена процедура.

А до 31 июля 2026 года украинцы 2009 года рождения должны стать на воинский учет. Им необходимо обратиться в ТЦК или воспользоваться онлайн-услугой в "Резерв+".

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
