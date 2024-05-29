Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сроки прохождения ВВК во время войны — сколько времени у военнообязанных arrow

Сроки прохождения ВВК во время войны — сколько времени у военнообязанных

29 мая 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как быстро военнообязанным нужно пройти ВВК
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины могут получить повестку. Кроме этого, сотрудники ТЦК могут отправить таких лиц на прохождение военно-врачебной комиссии.

Сколько есть времени у военнообязанных мужчин, чтобы пройти ВВК и принести заключение в ТЦК и СП, рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии изданию Hromadske.

Читайте также:

Так, по его словам, Министерство здравоохранения Украины для прохождения медкомиссии определяет следующие сроки:

  • до 4 календарных дней с даты направления на комиссию пригодности к военной службе;
  • до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению лабораторных исследований;
  • до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению инструментальных исследований.

Однако эти термины действуют только в случаях, когда нет наплыва людей, а состояние здоровья военнообязанного не требует специального обследования и диагностики.

Литвин отметил, что, как правило, проблемы со временем для прохождения ВВК возникают именно из-за дообследования. Дело в том, что направление на это обследование должен предоставить семейный врач, поэтому здесь уже от ВВК и ТЦК ничего не зависит.

"У нас есть один рекордсмен: в марте этого года ВВК выяснила, что ему нужно пройти МРТ. Так он записался на диагностику на декабрь. Мол, очередь на бесплатное обследование длинная, и если ТЦК хочет, чтобы он прошел комиссию быстрее, пусть оплатит ему это обследование. А у нас такие услуги сметой не предусмотрены", — рассказал Павел Литвин о реальной картине в Украине.

Таким образом, можно сделать вывод, что хотя Минздравом и установлены определенные сроки для прохождения ВВК, однако если человек нуждается в дополнительных анализах или обследованиях, они могут значительно увеличиться.

 

Ранее мы сообщали, как ВВК оценивает состояние здоровья украинцев и учитывает ли только тяжелые болезни или все имеющиеся.

Напомним, мы писали, сколько действует справка о прохождении ВВК во время военного положения.

Также мы информировали, как можно оспорить решение ВВК.

война
Украина
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном