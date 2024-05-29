Мобилизация в Украине 2024 — как быстро военнообязанным нужно пройти ВВК

Сроки прохождения ВВК во время войны — сколько времени у военнообязанных
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 11 августа 2024 года. В этот период военнообязанные мужчины могут получить повестку. Кроме этого, сотрудники ТЦК могут отправить таких лиц на прохождение военно-врачебной комиссии.
Сколько есть времени у военнообязанных мужчин, чтобы пройти ВВК и принести заключение в ТЦК и СП, рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии изданию Hromadske.
Так, по его словам, Министерство здравоохранения Украины для прохождения медкомиссии определяет следующие сроки:
- до 4 календарных дней с даты направления на комиссию пригодности к военной службе;
- до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению лабораторных исследований;
- до 3 рабочих дней с даты направления на комиссию по проведению инструментальных исследований.
Однако эти термины действуют только в случаях, когда нет наплыва людей, а состояние здоровья военнообязанного не требует специального обследования и диагностики.
Литвин отметил, что, как правило, проблемы со временем для прохождения ВВК возникают именно из-за дообследования. Дело в том, что направление на это обследование должен предоставить семейный врач, поэтому здесь уже от ВВК и ТЦК ничего не зависит.
"У нас есть один рекордсмен: в марте этого года ВВК выяснила, что ему нужно пройти МРТ. Так он записался на диагностику на декабрь. Мол, очередь на бесплатное обследование длинная, и если ТЦК хочет, чтобы он прошел комиссию быстрее, пусть оплатит ему это обследование. А у нас такие услуги сметой не предусмотрены", — рассказал Павел Литвин о реальной картине в Украине.
Таким образом, можно сделать вывод, что хотя Минздравом и установлены определенные сроки для прохождения ВВК, однако если человек нуждается в дополнительных анализах или обследованиях, они могут значительно увеличиться.
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