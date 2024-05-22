Мобілізація в Україні — як ВЛК оцінює стан здоров'я військовозобов'язаних

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Кожен військовозобов'язаний чоловік в Україні повинен пройти військово-лікарську комісію, яка надає висновок щодо придатності до військової служби. Без цього документу не можуть мобілізувати до ЗСУ.

Але чи враховує медкомісія усі хвороби, які наявні у військовозобов'язаної особи, або ж тільки тяжке захворювання, на це питання відповів юрист Андрій Новак в коментарі "УП. Життя".

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Так, за словами правознавця, ВЛК враховує найважче захворювання, наявне у військовозобов’язаного, і за ним визначає, чи придатний він до військової служби. Відповідно комісія не враховує сукупність легких хвороб.

Своєю чергою голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК та СП Дніпра Олена Седлецька зазначила, що комісія не може обстежувати людину за кожною хворобою через брак ресурсів та часу.

Тож, якщо у військовозобов’язаного немає яскраво вираженого захворювання і серйозних скарг на здоров'я, він отримає від ВЛК висновок "придатний до проходження військової служби".

"Якщо людина приходить з дрібними скаргами майже до кожного з лікарів — офтальмолога, лора, терапевта, хірурга, обирається домінуюча проблема, за якою ми будемо її обстежувати. Таких пацієнтів багато, і якщо ми будемо робити огляд за кожною скаргою, лікарні змушені будуть працювати тільки на ВЛК", — пояснює Олена Седлецька.

Раніше ми розповідали, скільки діє довідка про проходження ВЛК під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми писали, впродовж якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК.

Також ми повідомляли, як можна оскаржити рішення ВЛК.