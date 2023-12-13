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Третья ОШБр ищет новобранцев — кто нужен и кому могут отказать

13 декабря 2023 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Рекрутинг в Украине — как попасть в Третью ОШБр и кому могут отказать
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: 3 ОШБр/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Легендарная Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована уже после начала полномасштабного вторжения России. Но она уже достаточно давно самостоятельно занимается поиском новобранцев и имеет рекрутинговые центры в Днепре, Киеве и Львове, где проводятся собеседования с будущими воинами, чтобы отобрать мотивированных людей в свои подразделения.

Кого ищет 3 ОШБр и кому могут отказать, рассказал рекрутер Дмитрий Дорошенко в интервью NV.

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Так, по его словам, ежедневно к ним поступает немало заявок, в том числе и по переводу из других бригад. А около 15% из общего числа желающих даже отсеиваются на этапе первоначального собеседования. Как объяснил Дорошенко, это происходит обычно, когда у человека есть проблемы со здоровьем, недостаточно хорошая физическая подготовка или открытое уголовное производство.

"Ведь, для того чтобы попасть в Вооруженные Силы, нужна справка о несудимости. Бывает, что по состоянию здоровья или физически человек немного не готов, и ему нужно еще немного подготовиться, чтобы улучшить свои физические показатели", — объясняет он.

После удачного собеседования человек должен:

  • пройти оформление в районном ТЦК и СП;
  • собрать все необходимые документы;
  • пройти военно-врачебную комиссию.

"Если это кандидат от 18 до 21 года, нужно письменное согласие родителей, что они не возражают, чтобы он пошел в Вооруженные силы", — добавляет рекрутер.

Далее кандидаты отправляются на обучение ― ориентировочно раз в месяц районные ТЦК всех городов отправляют людей в учебные центры ВСУ, где рекруты начинают подписывать контракты с Вооруженными силами и проходят обучение.

Дорошенко отметил, что также предусмотрена дополнительная подготовка непосредственно в подразделениях 3 ОШБр, куда попадают рекруты после обучения в учебных центрах ВСУ.

 

Третья ОШБр ищет новобранцев - кто нужен и кому могут отказать
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото:: 3 ОШБр/Facebook

Кого ищет Третья ОШБр — вакансии

На официальном портале 3 ОШБр можно найти актуальные вакансии, а также заполнить анкету и подать заявку онлайн.

Среди боевых специальностей в 3 ОШБр есть:

  • стрелок;
  • медик;
  • командир танка;
  • оператор ПТРК;
  • механик-водитель;
  • оператор СПГ;
  • наводчик БМП;
  • оператор БПЛА
  • минометчик.

Также ищут кандидатов на такие тыловые специальности:

  • пожарный;
  • водитель категории С;
  • мастер ремонта вооружения;
  • военный психолог;
  • фрезеровщик;
  • токарь;
  • автоэлектрик;
  • механик-водитель;
  • механик технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники;
  • повар;
  • слесарь по работе с металлом;
  • ИТ-специалист;
  • механик-водитель;
  • механик;
  • моторист;
  • электрик.

Ранее мы сообщали, что 3 ОШБр анонсировали неделю военной подготовки для всех желающих.

Напомним, мы писали, сколько украинцев уже подали заявки на присоединение к войску через рекрутинговые компании.

Также мы информировали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.

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