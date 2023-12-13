Рекрутинг в Украине — как попасть в Третью ОШБр и кому могут отказать

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: 3 ОШБр/Facebook

Легендарная Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована уже после начала полномасштабного вторжения России. Но она уже достаточно давно самостоятельно занимается поиском новобранцев и имеет рекрутинговые центры в Днепре, Киеве и Львове, где проводятся собеседования с будущими воинами, чтобы отобрать мотивированных людей в свои подразделения.

Кого ищет 3 ОШБр и кому могут отказать, рассказал рекрутер Дмитрий Дорошенко в интервью NV.

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Так, по его словам, ежедневно к ним поступает немало заявок, в том числе и по переводу из других бригад. А около 15% из общего числа желающих даже отсеиваются на этапе первоначального собеседования. Как объяснил Дорошенко, это происходит обычно, когда у человека есть проблемы со здоровьем, недостаточно хорошая физическая подготовка или открытое уголовное производство.

"Ведь, для того чтобы попасть в Вооруженные Силы, нужна справка о несудимости. Бывает, что по состоянию здоровья или физически человек немного не готов, и ему нужно еще немного подготовиться, чтобы улучшить свои физические показатели", — объясняет он.

После удачного собеседования человек должен:

пройти оформление в районном ТЦК и СП;

собрать все необходимые документы;

пройти военно-врачебную комиссию.

"Если это кандидат от 18 до 21 года, нужно письменное согласие родителей, что они не возражают, чтобы он пошел в Вооруженные силы", — добавляет рекрутер.

Далее кандидаты отправляются на обучение ― ориентировочно раз в месяц районные ТЦК всех городов отправляют людей в учебные центры ВСУ, где рекруты начинают подписывать контракты с Вооруженными силами и проходят обучение.

Дорошенко отметил, что также предусмотрена дополнительная подготовка непосредственно в подразделениях 3 ОШБр, куда попадают рекруты после обучения в учебных центрах ВСУ.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото:: 3 ОШБр/Facebook

Кого ищет Третья ОШБр — вакансии

На официальном портале 3 ОШБр можно найти актуальные вакансии, а также заполнить анкету и подать заявку онлайн.

Среди боевых специальностей в 3 ОШБр есть:

стрелок;

медик;

командир танка;

оператор ПТРК;

механик-водитель;

оператор СПГ;

наводчик БМП;

оператор БПЛА

минометчик.

Также ищут кандидатов на такие тыловые специальности:

пожарный;

водитель категории С;

мастер ремонта вооружения;

военный психолог;

фрезеровщик;

токарь;

автоэлектрик;

механик-водитель;

механик технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники;

повар;

слесарь по работе с металлом;

ИТ-специалист;

механик-водитель;

механик;

моторист;

электрик.

Ранее мы сообщали, что 3 ОШБр анонсировали неделю военной подготовки для всех желающих.

Напомним, мы писали, сколько украинцев уже подали заявки на присоединение к войску через рекрутинговые компании.

Также мы информировали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.