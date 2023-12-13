Рекрутинг в Украине — как попасть в Третью ОШБр и кому могут отказать

Третья ОШБр ищет новобранцев — кто нужен и кому могут отказать
Легендарная Третья отдельная штурмовая бригада была сформирована уже после начала полномасштабного вторжения России. Но она уже достаточно давно самостоятельно занимается поиском новобранцев и имеет рекрутинговые центры в Днепре, Киеве и Львове, где проводятся собеседования с будущими воинами, чтобы отобрать мотивированных людей в свои подразделения.
Кого ищет 3 ОШБр и кому могут отказать, рассказал рекрутер Дмитрий Дорошенко в интервью NV.
Как проходит отбор и кому могут отказать
Так, по его словам, ежедневно к ним поступает немало заявок, в том числе и по переводу из других бригад. А около 15% из общего числа желающих даже отсеиваются на этапе первоначального собеседования. Как объяснил Дорошенко, это происходит обычно, когда у человека есть проблемы со здоровьем, недостаточно хорошая физическая подготовка или открытое уголовное производство.
"Ведь, для того чтобы попасть в Вооруженные Силы, нужна справка о несудимости. Бывает, что по состоянию здоровья или физически человек немного не готов, и ему нужно еще немного подготовиться, чтобы улучшить свои физические показатели", — объясняет он.
После удачного собеседования человек должен:
- пройти оформление в районном ТЦК и СП;
- собрать все необходимые документы;
- пройти военно-врачебную комиссию.
"Если это кандидат от 18 до 21 года, нужно письменное согласие родителей, что они не возражают, чтобы он пошел в Вооруженные силы", — добавляет рекрутер.
Далее кандидаты отправляются на обучение ― ориентировочно раз в месяц районные ТЦК всех городов отправляют людей в учебные центры ВСУ, где рекруты начинают подписывать контракты с Вооруженными силами и проходят обучение.
Дорошенко отметил, что также предусмотрена дополнительная подготовка непосредственно в подразделениях 3 ОШБр, куда попадают рекруты после обучения в учебных центрах ВСУ.
Кого ищет Третья ОШБр — вакансии
На официальном портале 3 ОШБр можно найти актуальные вакансии, а также заполнить анкету и подать заявку онлайн.
Среди боевых специальностей в 3 ОШБр есть:
- стрелок;
- медик;
- командир танка;
- оператор ПТРК;
- механик-водитель;
- оператор СПГ;
- наводчик БМП;
- оператор БПЛА
- минометчик.
Также ищут кандидатов на такие тыловые специальности:
- пожарный;
- водитель категории С;
- мастер ремонта вооружения;
- военный психолог;
- фрезеровщик;
- токарь;
- автоэлектрик;
- механик-водитель;
- механик технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники;
- повар;
- слесарь по работе с металлом;
- ИТ-специалист;
- механик-водитель;
- механик;
- моторист;
- электрик.
Ранее мы сообщали, что 3 ОШБр анонсировали неделю военной подготовки для всех желающих.
Напомним, мы писали, сколько украинцев уже подали заявки на присоединение к войску через рекрутинговые компании.
Также мы информировали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.
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