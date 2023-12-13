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Третя ОШБр шукає новобранців — хто потрібен та кому можуть відмовити

13 грудня 2023 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Рекрутинг в Україні ― як потрапити до Третьої ОШБр та кому можуть відмовити
Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Легендарна Третя окрема штурмова бригада була сформована вже після початку повномасштабного вторгнення росії. Але вона вже досить давно самостійно займається пошуком новобранців й має рекрутингові центри у Дніпрі, Києві та Львові, де проводяться співбесіди з майбутніми воїнами, аби відібрати мотивованих людей до своїх підрозділів. 

Кого шукає 3 ОШБр та кому можуть відмовити, розповів рекрутер Дмитро Дорошенко в інтерв'ю NV.

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Так, за його словами, щодня до них надходить чимало заявок, зокрема і щодо переведення з інших бригад. А близько 15% із загального числа охочих навіть відсіюється на етапі первинної співбесіди. Як пояснив Дорошенко, це відбувається зазвичай, коли у людини є проблеми зі здоров'ям, недостатньо гарна фізична підготовка або відкрите кримінальне провадження.

"Адже для того, щоб потрапити у Збройні сили, потрібна довідка про несудимість. Буває, що за станом здоров’я або фізично людина трохи не готова, і їй потрібно ще трохи підготуватися, щоб покращити свої фізичні показники", — пояснює він.

Після вдалої співбесіди людина має:

  • пройти оформлення в районному ТЦК та СП;
  • зібрати усі необхідні документи;
  • пройти військово-лікарську комісію.

"Якщо це кандидат від 18 до 21 року, потрібна письмова згода батьків про те, що вони не заперечують, аби він пішов до Збройних сил", — додає рекрутер.

Далі кандидати відправляються на навчання — орієнтовно раз на місяць районні ТЦК всіх міст відправляють людей до навчальних центрів ЗСУ, де рекрути починають підписувати контракти зі Збройними силами й проходять навчання.

Дорошенко зазначив, що також передбачена додаткова підготовка вже безпосередньо в підрозділах 3 ОШБр, куди потрапляють рекрути після навчання у навчальних центрах ЗСУ.

 

Третя ОШБр шукає новобранців — хто потрібен та кому можуть відмовити
Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр/Facebook

Кого шукає Третя ОШБр — вакансії

На офіційному порталі 3 ОШБр можна знайти актуальні вакансії, а також заповнити анкету та подати заявку онлайн. 

Серед бойових спеціальностей у 3 ОШБр є:

  • стрілець;
  • медик;
  • командир танку;
  • оператор ПТРК;
  • механік-водій;
  • оператор СПГ;
  • навідник БМП;
  • оператор БпЛА;
  • мінометник.

Також шукають кандидатів на такі тилові спеціальності:

  • пожежник;
  • водій категорії С;
  • майстер ремонту озброєння;
  • військовий психолог;
  • фрезерувальник;
  • токар;
  • автоелектрик;
  • механік-водій;
  • механік технічного обслуговування бронетехніки та автомобільної техніки;
  • кухар;
  • слюсар по роботі з металом;
  • ІТ-спеціаліст;
  • механік-водій;
  • механік;
  • моторист;
  • електрик.

Раніше ми повідомляли, що 3 ОШБр анонсувала тиждень військової підготовки для всіх охочих. 

Нагадаємо, ми писали, скільки українців вже подали заявки на приєднання до війська через рекрутингові компанії.

Також ми інформували, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю. 

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