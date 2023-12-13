Рекрутинг в Україні ― як потрапити до Третьої ОШБр та кому можуть відмовити

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр/Facebook

Легендарна Третя окрема штурмова бригада була сформована вже після початку повномасштабного вторгнення росії. Але вона вже досить давно самостійно займається пошуком новобранців й має рекрутингові центри у Дніпрі, Києві та Львові, де проводяться співбесіди з майбутніми воїнами, аби відібрати мотивованих людей до своїх підрозділів.

Кого шукає 3 ОШБр та кому можуть відмовити, розповів рекрутер Дмитро Дорошенко в інтерв'ю NV.

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Так, за його словами, щодня до них надходить чимало заявок, зокрема і щодо переведення з інших бригад. А близько 15% із загального числа охочих навіть відсіюється на етапі первинної співбесіди. Як пояснив Дорошенко, це відбувається зазвичай, коли у людини є проблеми зі здоров'ям, недостатньо гарна фізична підготовка або відкрите кримінальне провадження.

"Адже для того, щоб потрапити у Збройні сили, потрібна довідка про несудимість. Буває, що за станом здоров’я або фізично людина трохи не готова, і їй потрібно ще трохи підготуватися, щоб покращити свої фізичні показники", — пояснює він.

Після вдалої співбесіди людина має:

пройти оформлення в районному ТЦК та СП;

зібрати усі необхідні документи;

пройти військово-лікарську комісію.

"Якщо це кандидат від 18 до 21 року, потрібна письмова згода батьків про те, що вони не заперечують, аби він пішов до Збройних сил", — додає рекрутер.

Далі кандидати відправляються на навчання — орієнтовно раз на місяць районні ТЦК всіх міст відправляють людей до навчальних центрів ЗСУ, де рекрути починають підписувати контракти зі Збройними силами й проходять навчання.

Дорошенко зазначив, що також передбачена додаткова підготовка вже безпосередньо в підрозділах 3 ОШБр, куди потрапляють рекрути після навчання у навчальних центрах ЗСУ.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр/Facebook

Кого шукає Третя ОШБр — вакансії

На офіційному порталі 3 ОШБр можна знайти актуальні вакансії, а також заповнити анкету та подати заявку онлайн.

Серед бойових спеціальностей у 3 ОШБр є:

стрілець;

медик;

командир танку;

оператор ПТРК;

механік-водій;

оператор СПГ;

навідник БМП;

оператор БпЛА;

мінометник.

Також шукають кандидатів на такі тилові спеціальності:

пожежник;

водій категорії С;

майстер ремонту озброєння;

військовий психолог;

фрезерувальник;

токар;

автоелектрик;

механік-водій;

механік технічного обслуговування бронетехніки та автомобільної техніки;

кухар;

слюсар по роботі з металом;

ІТ-спеціаліст;

механік-водій;

механік;

моторист;

електрик.

Раніше ми повідомляли, що 3 ОШБр анонсувала тиждень військової підготовки для всіх охочих.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців вже подали заявки на приєднання до війська через рекрутингові компанії.

Також ми інформували, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю.