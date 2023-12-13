Рекрутинг в Україні ― як потрапити до Третьої ОШБр та кому можуть відмовити

Третя ОШБр шукає новобранців — хто потрібен та кому можуть відмовити
Легендарна Третя окрема штурмова бригада була сформована вже після початку повномасштабного вторгнення росії. Але вона вже досить давно самостійно займається пошуком новобранців й має рекрутингові центри у Дніпрі, Києві та Львові, де проводяться співбесіди з майбутніми воїнами, аби відібрати мотивованих людей до своїх підрозділів.
Кого шукає 3 ОШБр та кому можуть відмовити, розповів рекрутер Дмитро Дорошенко в інтерв'ю NV.
Як проходить відбір, і кому можуть відмовити
Так, за його словами, щодня до них надходить чимало заявок, зокрема і щодо переведення з інших бригад. А близько 15% із загального числа охочих навіть відсіюється на етапі первинної співбесіди. Як пояснив Дорошенко, це відбувається зазвичай, коли у людини є проблеми зі здоров'ям, недостатньо гарна фізична підготовка або відкрите кримінальне провадження.
"Адже для того, щоб потрапити у Збройні сили, потрібна довідка про несудимість. Буває, що за станом здоров’я або фізично людина трохи не готова, і їй потрібно ще трохи підготуватися, щоб покращити свої фізичні показники", — пояснює він.
Після вдалої співбесіди людина має:
- пройти оформлення в районному ТЦК та СП;
- зібрати усі необхідні документи;
- пройти військово-лікарську комісію.
"Якщо це кандидат від 18 до 21 року, потрібна письмова згода батьків про те, що вони не заперечують, аби він пішов до Збройних сил", — додає рекрутер.
Далі кандидати відправляються на навчання — орієнтовно раз на місяць районні ТЦК всіх міст відправляють людей до навчальних центрів ЗСУ, де рекрути починають підписувати контракти зі Збройними силами й проходять навчання.
Дорошенко зазначив, що також передбачена додаткова підготовка вже безпосередньо в підрозділах 3 ОШБр, куди потрапляють рекрути після навчання у навчальних центрах ЗСУ.
Кого шукає Третя ОШБр — вакансії
На офіційному порталі 3 ОШБр можна знайти актуальні вакансії, а також заповнити анкету та подати заявку онлайн.
Серед бойових спеціальностей у 3 ОШБр є:
- стрілець;
- медик;
- командир танку;
- оператор ПТРК;
- механік-водій;
- оператор СПГ;
- навідник БМП;
- оператор БпЛА;
- мінометник.
Також шукають кандидатів на такі тилові спеціальності:
- пожежник;
- водій категорії С;
- майстер ремонту озброєння;
- військовий психолог;
- фрезерувальник;
- токар;
- автоелектрик;
- механік-водій;
- механік технічного обслуговування бронетехніки та автомобільної техніки;
- кухар;
- слюсар по роботі з металом;
- ІТ-спеціаліст;
- механік-водій;
- механік;
- моторист;
- електрик.
Раніше ми повідомляли, що 3 ОШБр анонсувала тиждень військової підготовки для всіх охочих.
Нагадаємо, ми писали, скільки українців вже подали заявки на приєднання до війська через рекрутингові компанії.
Також ми інформували, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю.
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