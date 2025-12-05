Обжалование заключения ВВК - основания для обжалования

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Решение военно-врачебной комиссии может быть обжаловано самим военнообязанным гражданином. Существует три основных основания для такого шага с его стороны.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Обжалование заключения ВВК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если считает его некорректным.

Обжалование может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке.

Юрист Владислав Дерий объяснил, какие есть главные основания для обжалования решения ВВК.

Три основания для обжалования

Первым из оснований юрист назвал ошибки в оценке состояния здоровья военнообязанного врачами военно-врачебной комиссии.

Также основанием является неправильная диагностика во время ВВК.

Третье основание для обжалования решения ВВК не имеет прямого отношения к самому военнослужащему. Обжаловать заключение комиссии, подчеркнул Дерий, можно тогда, когда было зафиксировано неправомерное использование нормативных документов или медицинских протоколов.

