Україна
Три основания для обжалования решения ВВК

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 20:00
Обжалование заключения ВВК - основания для обжалования
Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Решение военно-врачебной комиссии может быть обжаловано самим военнообязанным гражданином. Существует три основных основания для такого шага с его стороны.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Обжалование заключения ВВК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если считает его некорректным.

Обжалование может происходить как в досудебном, так и в судебном порядке.

Юрист Владислав Дерий объяснил, какие есть главные основания для обжалования решения ВВК.

Три основания для обжалования

Первым из оснований юрист назвал ошибки в оценке состояния здоровья военнообязанного врачами военно-врачебной комиссии.

Также основанием является неправильная диагностика во время ВВК.

Третье основание для обжалования решения ВВК не имеет прямого отношения к самому военнослужащему. Обжаловать заключение комиссии, подчеркнул Дерий, можно тогда, когда было зафиксировано неправомерное использование нормативных документов или медицинских протоколов.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на обжалование решения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет военно-врачебная комиссия на принятие решения о (не)пригодности военнообязанного к военной службе в рядах ВСУ.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
