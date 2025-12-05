Оскарження висновку ВЛК - підстави для оскарження

Процес військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Рішення військово-лікарської комісії може бути оскаржене самим військовозобов’язаним громадянином. Існує три основні підстави для такого кроку з його боку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Оскарження висновку ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо вважає його некоректним.

Оскарження може відбуватися як у досудовому, так і в судовому порядку.

Юрист Владислав Дерій пояснив, які є головні підстави для оскарження рішення ВЛК.

Три підстави для оскарження

Першою із підстав юрист назвав помилки у оцінці стану здоров’я військовозобов’язаного лікарями військово-лікарської комісії.

Також підставою є неправильна діагностика під час ВЛК.

Третя підстава для оскарження рішення ВЛК не має прямого відношення до самого військовослужбовця. Оскаржити висновок комісії, підкреслив Дерій, можна тоді, коли було зафіксоване неправомірне використання нормативних документів чи медичних протоколів.

