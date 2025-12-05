Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Три підстави для оскарження рішення ВЛК

Три підстави для оскарження рішення ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 20:00
Оскарження висновку ВЛК - підстави для оскарження
Процес військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Рішення військово-лікарської комісії може бути оскаржене самим військовозобов’язаним громадянином. Існує три основні підстави для такого кроку з його боку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Оскарження висновку ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо вважає його некоректним.

Оскарження може відбуватися як у досудовому, так і в судовому порядку.

Юрист Владислав Дерій пояснив, які є головні підстави для оскарження рішення ВЛК.

Три підстави для оскарження

Першою із підстав юрист назвав помилки у оцінці стану здоров’я військовозобов’язаного лікарями військово-лікарської комісії.

Також підставою є неправильна діагностика під час ВЛК.

Третя підстава для оскарження рішення ВЛК не має прямого відношення до самого військовослужбовця. Оскаржити висновок комісії, підкреслив Дерій, можна тоді, коли було зафіксоване неправомірне використання нормативних документів чи медичних протоколів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на оскарження рішення військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу має військово-лікарська комісія на ухвалення рішення щодо (не)придатності військовозобов’язаного до військової служби в лавах ЗСУ. 

здоров'я документи ВЛК військовозобов'язані діагностика
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації