Главная Мобилизация Трудоустройство без ВУД невозможно, юрист объяснил алгоритм действий

Дата публикации 23 марта 2026 20:00
Приложение "Резерв+", без которого невозможно устроиться на работу. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане не могут устроиться на любую работу во время действия военного положения без военно-учетных документов. Оформив же документы через "Резерв+" или "Дію", можно не только трудоустроиться, но и получить бронь, если предприятие является критически важным. Некоторые граждане смогут сделать это даже во время пребывания в розыске.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Трудоустройство во время войны и военного положения

В Украине во время действия военного положения изменились некоторые процессы и ужесточились некоторые требования к части граждан. Это касается прежде всего граждан, состоящих на воинском учете.

Так, военнообязанные лица при трудоустройстве на любую работу должны сообщить об этом свой территориальный центр комплектования. Эта обязанность граждан указана в законодательстве.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует сменить работу. Мужчина поинтересовался, может ли он устроиться на новом месте, при этом с перспективой бронирования, не имея военного билета. Юристы объяснили, как происходит этот процесс в условиях войны.

Документы и условия бронирования

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Для того, чтобы трудоустроиться, Вам необходимо сформировать военно-учетный документ или через приложение "Резерв+", или через "Дію". Бумажные военно-учетные документы не выдаются с декабря 2025 года".

Юрист Владислав Дерий объяснил, возможно ли оформить бронирование в такой ситуации. По словам Дерия, это происходит следующим образом: "Чтобы трудоустроиться на критическое предприятие (не ОПК) Вы должны находиться на воинском учете (очень часто ставят автоматически) и обновить данные через "Резерв+".

Юрист добавил, что для предприятий оборонно-промышленного комплекса существует определенное послабление. Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вы не на учете, то единственный шанс быть забронированным — это трудоустроиться на предприятие оборонно-промышленного комплекса. В таком случае Вы будете иметь бронь на 45 дней, за которые Вы сможете актуализировать Ваши данные и продлить бронирование на 1 год".

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли бронирование без военного билета.

Отсутствие бумажного военного билета не является препятствием для бронирования сотрудника критически важного предприятия. Главное, чтобы человек не находился в розыске, о чем можно узнать в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какие услуги недоступны без военного билета.

Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.

военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Реклама

