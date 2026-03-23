Головна Мобілізація

Працевлаштування без ВОД неможливе, юрист пояснив алгоритм дій

Дата публікації: 23 березня 2026 20:00
Працевлаштування без ВОД неможливе, юрист пояснив алгоритм дій
Застосунок "Резерв+", без якого неможливо влаштуватися на роботу. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язані громадяни не можуть влаштуватися на будь-яку роботу під час дії воєнного стану без військово-облікових документів. Оформивши ж документи через "Резерв+" чи "Дію", можна не тільки працевлаштуватися, а і отримати бронь, якщо підприємство є критично важливим. Деякі громадяни зможуть зробити це навіть під час перебування у розшуку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Працевлаштування під час війни і воєнного стану

В Україні під час дії воєнного стану змінилися деякі процеси та посилилися деякі вимоги до частини громадян. Це стосується перш за все громадян, які перебувають на військовому обліку.

Так, військовозобов’язані особи під час працевлаштування на будь-яку роботу повинні повідомити про це свій територіальний центр комплектування. Цей обов’язок громадян вказаний у законодавстві.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує змінити роботу. Чоловік поцікавився, чи може він влаштуватися на новому місці, при цьому з перспективою бронювання, не маючи військового квитка. Юристи пояснили, як відбувається цей процес в умовах війни.

Документи і умови бронювання

Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Для того, аби працевлаштуватись, Вам необхідно сформувати військово-обліковий документ або через застосунок "Резерв+", або через "Дію". Паперові військово-облікові документи не видаються з грудня 2025 року".

Юрист Владислав Дерій пояснив, чи можливо оформити бронювання в такій ситуації. За словами Дерія, це відбувається наступним чином: "Щоб працевлаштуватись на критичне підприємство (не ОПК) Ви повинні перебувати на військовому обліку (дуже часто ставлять автоматично) та оновити дані через "Резерв+".

Юрист додав, що для підприємств оборонно-промислового комплексу існує певне послаблення. Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ви не на обліку, то єдиний шанс бути заброньованим — це працевлаштуватись на підприємство оборонно-промислового комплексу. В такому випадку Ви матимете бронь на 45 днів, за які Ви зможете актуалізувати Ваші дані та продовжити бронювання на 1 рік".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе бронювання без військового квитка.

Відсутність паперового військового квитка не є перешкодою для бронювання співробітника критично важливого підприємства. Головне, аби чоловік не перебував у розшуку, про що можна дізнатися у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, які послуги недоступні без військового квитка.

Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для працевлаштування та вступу у заклади освіти.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
