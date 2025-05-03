Юрист назвал категории граждан, которые не подпадают под всеобщую мобилизацию

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине военное положение продлено до 6 августа текущего года, что повлекло продление всеобщей мобилизации. Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву в ряды ВСУ при условии отсутствия оснований для получения отсрочки.

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН объяснил, кто имеет право не идти в ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Кого из мужчин не мобилизуют

Франчук напомнил, что общей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, но уже восемнадцатилетние юноши тоже считаются военнообязанными и они должны зарегистрироваться в ТЦК.

Юрист пояснил, что мобилизовать могут мужчин, которые не получили отсрочку или бронирование. В то же время мужчины в возрасте 50-60 лет есть и на передовой, и в "горячих точках". Также юрист назвал категории граждан, которых не мобилизуют.

Категории лиц, которые не подлежат мобилизации:

лица с инвалидностью I, II или III группы;

отдельные категории граждан, признанные непригодными к военной службе по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

лица, осуществляющие постоянный уход за нетрудоспособными родными;

многодетные родители (трое и более детей);

граждане, у которых жена/муж или один из родителей имеют инвалидность I или II группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты;

лица, осужденные за тяжкие преступления (например, умышленное убийство, сексуальное преступление).

Также не подлежат мобилизации лица, близкий родственник которых погиб или пропал без вести во время войны, а также те, кто сам находился в плену.

Напомним, мы ранее писали о том, кто получит бронь от мобилизации в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какая категория работников потеряет бронь от мобилизации.