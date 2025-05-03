Юрист назвав категорії громадян, які не підпадають під загальну мобілізацію

Ці категорії чоловіків точно не мобілізують — коментар юриста
В Україні воєнний стан продовжено до 6 серпня поточного року, що спричинило продовження загальної мобілізації. Згідно з чинним законодавством, чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову до лав ЗСУ за умови відсутності підстав для отримання відстрочки.
Юрист Дмитро Франчук в коментарі УНІАН пояснив, хто має право не йти до ЗСУ.
Кого з чоловіків не мобілізують
Франчук нагадав, що загальній мобілізації підлягають чоловіки у віці від 25 до 60 років, але вже вісімнадцятирічні юнаки теж вважаються військовозобов’язаними й вони повинні зареєструватись в ТЦК.
Юрист пояснив, що мобілізувати можуть чоловіків, які не отримали відстрочку чи бронювання. Водночас чоловіки у віці 50-60 років є і на передовій, і у "гарячих точках". Також юрист назвав категорії громадян, яких не мобілізують.
Категорії осіб, які не підлягають мобілізації:
- особи з інвалідністю I, II чи III групи;
- окремі категорії громадян, визнані непридатними до військової служби за висновком ВЛК;
- чоловіки віком понад 60 років;
- особи, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними рідними;
- багатодітні батьки (троє та більше дітей);
- громадяни, у яких дружина/чоловік або один з батьків мають інвалідність I чи II групи;
- студенти денної чи дуальної форми навчання, аспіранти;
- особи, засуджені за тяжкі злочини (наприклад, умисне вбивство, сексуальний злочин).
Також не підлягають мобілізації особи, близький родич яких загинув або пропав безвісти під час війни, а також ті, хто сам перебував у полоні.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто отримає бронь від мобілізації у травні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, яка категорія працівників втратить бронь від мобілізації.
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