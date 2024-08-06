Базовая военная подготовка в вузах – кого освобождают от БВП

Эти студенты не будут проходить базовую военную подготовку — три категории
Базовая военная подготовка обязательна для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. И три категории граждан будут освобождены от прохождения базовой военной подготовки.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Базовая военная подготовка в учебных заведениях
В Украине после изменений в законодательстве была введена базовая военная подготовка (БВП).
Эту подготовку должны пройти все военнообязанные граждане Украины от 18 до 25 лет, то есть призывники.
Это касается и тех граждан, которые являются студентами заведений профтехнического, высшего и высшего образования.
Кого освободили от прохождения БВП
Впрочем, часть студентов будет освобождена от прохождения базовой военной подготовки.
Речь идет о категориях военнообязанных, которые находятся в процессе обучения:
- признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
- те, кто до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
- те, кто раньше прошел срочную или контрактную военную службу.
Напомним, ранее мы писали о том, какие категории военнообязанных граждан вправе пройти базовую военную подготовку с отсрочкой.
Добавим, что базовая военная подготовка должна стартовать в сентябре 2025 года для мужчин, признанных пригодными для военной службы.
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