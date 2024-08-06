Базовая военная подготовка в вузах – кого освобождают от БВП

Военная подготовка в Украине. Фото: ukraine-legion.org.ua

Базовая военная подготовка обязательна для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. И три категории граждан будут освобождены от прохождения базовой военной подготовки.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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В Украине после изменений в законодательстве была введена базовая военная подготовка (БВП).

Эту подготовку должны пройти все военнообязанные граждане Украины от 18 до 25 лет, то есть призывники.

Это касается и тех граждан, которые являются студентами заведений профтехнического, высшего и высшего образования.

Кого освободили от прохождения БВП

Впрочем, часть студентов будет освобождена от прохождения базовой военной подготовки.

Речь идет о категориях военнообязанных, которые находятся в процессе обучения:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

те, кто до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

те, кто раньше прошел срочную или контрактную военную службу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие категории военнообязанных граждан вправе пройти базовую военную подготовку с отсрочкой.

Добавим, что базовая военная подготовка должна стартовать в сентябре 2025 года для мужчин, признанных пригодными для военной службы.