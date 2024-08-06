Базова військова підготовка у вишах - кого звільняють від БВП

Військова підготовка в Україні. Фото: ukraine-legion.org.ua

Базова військова підготовка є обов’язковою для усіх чоловіків віком від 18 до 25 років. Та три категорії громадян буде звільнена від проходження базової військової підготовки.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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В Україні після змін у законодавстві було запроваджено базову військову підготовку (БВП).

Цю підготовку мають пройти усі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 25 років, тобто призовники.

Це стосується і тих громадян, які є студентами закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Кого звільнили від проходження БВП

Втім, частина студентів буде звільнена від проходження базової військової підготовки.

Йдеться про такі категорії військовозобов’язаних, які перебувають у процесі навчання:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

ті, хто раніше пройшли строкову чи контрактну військову службу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які категорії військовозобов’язаних громадян мають право пройти базову військову підготовку з відстрочкою.

Додамо, що базова військова підготовка має стартувати у вересні 2025 року для чоловіків, які визнані придатними для військової служби.