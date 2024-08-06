Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії arrow

Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії

6 серпня 2024 18:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базова військова підготовка у вишах - кого звільняють від БВП
Військова підготовка в Україні. Фото: ukraine-legion.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базова військова підготовка є обов’язковою для усіх чоловіків віком від 18 до 25 років. Та три категорії громадян буде звільнена від проходження базової військової підготовки.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Читайте також:

Базова військова підготовка у закладах освіти

В Україні після змін у законодавстві було запроваджено базову військову підготовку (БВП).

Цю підготовку мають пройти усі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 25 років, тобто призовники.

Це стосується і тих громадян, які є студентами закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Кого звільнили від проходження БВП

Втім, частина студентів буде звільнена від проходження базової військової підготовки.

Йдеться про такі категорії військовозобов’язаних, які перебувають у процесі навчання:

  • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • ті, хто раніше пройшли строкову чи контрактну військову службу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які категорії військовозобов’язаних громадян мають право пройти базову військову підготовку з відстрочкою.

Додамо, що базова військова підготовка має стартувати у вересні 2025 року для чоловіків, які визнані придатними для військової служби.

студенти мобілізація відстрочка юристи військова підготовка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

18:54 В Україні збільшилася кількість випадків ботулізму через неякісну "гуманітарку"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:53 Довелося залучати вертоліт — як буковинка врятувала життя трьом українцям

18:53 Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії

18:50 Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту

18:47 Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон

18:29 У Харкові першокурсник за гроші "зливав" росіянам дані про українських захисників

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

18:54 В Україні збільшилася кількість випадків ботулізму через неякісну "гуманітарку"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:53 Довелося залучати вертоліт — як буковинка врятувала життя трьом українцям

18:53 Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії

18:50 Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту

18:47 Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон

18:29 У Харкові першокурсник за гроші "зливав" росіянам дані про українських захисників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині