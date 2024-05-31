Что делать, когда ТЦК безосновательно отказал в отсрочке — адвокат дал совет

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин призывают на военную службу в ряды ВСУ. В то же время, есть определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку от мобилизации даже в особый период.

Но могут ли ТЦК отказать в предоставлении законной отсрочки военнообязанному гражданину? На этот вопрос ответил адвокат Ярослав Гришин в эфире "Київ24".

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Так, правовед подчеркнул, что представители ТЦК не могут безосновательно отказать в отсрочке.

По его словам, ни один официальный документ не устанавливает конкретные основания для отказа в отсрочке. Однако, согласно принятому новому закону о мобилизации № 3633-IX, определен четкий перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

"Есть закон, в котором прописано совершенно четко и ясно, какие лица имеют право на отсрочку, отсрочку от призыва. Это инвалиды II-III группы; это аспиранты; мужчины, имеющие троих и более детей, детей-инвалидов; некоторые другие категории людей. И этот подзаконный акт априори не может нарушать нормы закона", — пояснил Гришин.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Что делать, когда ТЦК отказал предоставить отсрочку

Правозащитник добавил, что перечисленные им категории являются "100% основанием для получения отсрочки", и ТЦК не может отказать данным гражданам.

Кроме того, если в постановлении не прописаны причины отказа, то это не означает, что повод может быть любым. Специалист рассказал, что если такие случаи и будут случаться, то они "имеют 100% гарантию судебного обжалования".

"И можно подавать заявление о преступлении, привлекать членов комиссии, председателя комиссии к ответственности за нарушение норм закона. У комиссии нет такого, что "этому дам, потому что хороший парень, а этому — не дам отсрочку". Если есть обоснованный документ, обоснованный правовой статус, то комиссия обязана рассмотреть и предоставить отсрочку", — сказал Ярослав Гришин.

Адвокат советует военнообязанным мужчинам, которым отказали в предоставлении отсрочки, не проходить ВВК, а написать заявление главе комиссии и добавить все нотариально заверенные документы. Далее необходимо ждать решения комиссии, а ВВК проходить, уже когда такое решение есть на руках.

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