Відстрочка від мобілізації для батьків-одинаків — які є нові вимоги та складнощі

Відстрочка від мобілізації для батьків-одинаків. Колаж: Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу задля захисту країни від окупанта. Водночас є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема до них належать чоловіки, які залишились з дітьми після розлучення. Проте, процес отримання такої відстрочки має певні нюанси та складнощі.

Що мають знати військовозобов'язані батьки-одинаки в Україні, щоб отримати відстрочку від мобілізації, розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

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Так, за словами правозахисника, самого лише рішення про місце проживання дітей з батьком недостатньо. Потрібно довести факт одноосібного утримання і виховання дітей.

Тому батьку, який самостійно виховує дитину/дітей після розлучення, для отримання відстрочки необхідно буде пройти через складну судову процедуру. При цьому не виключено, що вона може затягнутися на місяці.

"А тут виникає певна процесуальна складність.

Якщо подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, то суд вам скоріш за все відмовить через існування спору про право. Тож треба подавати позов. Відповідачем буде мама дітей, а третьою особою треба залучати Міноборони. А Міноборони своєю чергою почне заперечувати та стверджувати, що ви невірно обрали юрисдикцію суду: "Пішли в районний, а треба в адміністративний", — каже Ліфлянчик.

Одна з подібних ситуацій, за словами Ліфлянчика, призвела до того, що спір дійшов до Великої Палати Верховного Суду. Поки справа знаходиться на розгляді, більшість суддів вирішили зупинити провадження щодо встановлення факту одноособового утримання та виховання дітей.

Отже, якщо подати позов про встановлення факту виховання та утримання дітей зараз, його розгляд може тривати 6-8 місяців. До цього слід додати навантаження на суди, адвокатів та органи в справах дітей через великий наплив таких справ за останні три тижні.

"Плюс треба розуміти рівень завантаженості судів, адвокатів та органів в справах дітей через ажіотаж татусів в останні три тижні", — додав адвокат.

Водночас саме доведений у суді факт одноосібного утримання і виховання дітей гарантуватиме чоловікові право на отримання відстрочки від мобілізації. З рішенням суду можна йти до ТЦК та писати відповідну заяву про надання такої відстрочки.

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