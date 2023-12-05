Мобилизация в Украине — как ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронирования

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

На фоне общей мобилизации, которая длится уже почти два года, нередко возникают вопросы добровольного призыва в ряды ВСУ. Определенный процент военнообязанных мужчин продолжает искать разные способы избежать военной службы. Именно поэтому ТЦК будут бороться с теми, кто злоупотребляет бронированием или отсрочкой от мобилизации.

Детали рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала "Ми-Україна". Он также поделился новой стратегией, способствующей увеличению количества мобилизованных мужчин.

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Так, по его словам, в настоящее время в стране существуют категории военнообязанных, имеющих полное право на отсрочку от военной службы. Однако некоторые группы граждан чрезмерно пользуются этими льготами. В частности, некоторые работодатели и образовательные учреждения злоупотребляют своим правом выдачи брони для работников и студентов.

"Важно, чтобы расширен был спектр этих получателей третьего-десятого образования. Потому что это реальное злоупотребление. Этим злоупотребляют вузы до сих пор, которые проводят отборы, наборы на многие факультеты", — сказал Тимочко, отметив, что рассматривает эту ситуацию как форму "законной" коррупции.

Также он добавил, что очень злоупотребляют правом предоставления брони работникам торгово-развлекательные центры.

"Говорю по опыту, которым со мной делятся ТЦК, когда они приходят в торговый центр большой, а там на должность грузчика, которая под "броней", 4-5 человек, по 0,25 ставки. Это злоупотребление. Сколько человек захотят на 0,25 ставки. У них что смена грузчиков? Нет, нету, конечно же", — рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Поэтому, по его словам, злоупотребление во время мобилизации можно преодолеть унифицированной системой призыва. Для этого следует полностью заполнить единый реестр военнообязанных.

Также Тимочко предлагает использовать реестр избирателей для эффективной мобилизации. Он считает, что этот реестр, содержащий информацию о голосовании граждан, наиболее заполнен и передает наиболее правдивую информацию. Такой подход, по его словам, может быть объективнее и раскрывать реальное состояние обязательств граждан перед государством.

"Я понимаю, что кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом", — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что двум категориям украинцев было отказано в праве на отсрочку.

Напомним, мы писали, кто из украинских граждан рискует потерять отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.