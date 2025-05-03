В случае мобилизации человека с отсрочкой надо задействовать юридические механизмы обжалования, советует адвокат

Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН

В Украине продлили военное положение, что повлекло продолжение всеобщей мобилизации. Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет подлежат призыву в ряды ВСУ при условии отсутствия оснований для получения отсрочки. Однако бывают случаи, когда пытаются мобилизовать и человека с отсрочкой.

Юрист Дмитрий Франчук в комментарии УНИАН объяснил, что делать в такой ситуации.

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В случае мобилизации лица, имеющего действительную отсрочку, Дмитрий Франчук рекомендует предоставить работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) соответствующую справку. Если документ не при себе, необходимо сообщить о возможности его предъявления в ближайшее время, например, через родственников. Одновременно стоит обратиться за юридической помощью к юристу или правозащитникам.

В случае пребывания лица в воинской части, необходимо подать через дежурного письменное заявление в ТЦК с информацией о наличии права на отсрочку от мобилизации. Такое же заявление может подать близкий человек или юрист. К заявлению следует приложить копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

Также можно инициировать служебное расследование в отношении работников ТЦК, которые задержали человека, по поводу нарушения его законного права на свободное передвижение по территории страны.

После этого необходимо обжаловать незаконную мобилизацию в административном суде, попросив остановить исполнение решения о призыве до окончательного решения дела. Параллельно следует подать жалобу к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, мы сообщали, как долго длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

Также мы информировали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года.