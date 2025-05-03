У випадку мобілізації людини з відстрочкою треба задіяти юридичні механізми оскарження, радить адвокат

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні продовжили воєнний стан, що спричинило продовження загальної мобілізації. Згідно з чинним законодавством, чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову до лав ЗСУ за умови відсутності підстав для отримання відстрочки. Проте бувають випадки, коли намагаються мобілізувати й людину з відстрочкою.

Юрист Дмитро Франчук в коментарі УНІАН пояснив, що робити в такій ситуації.

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У випадку мобілізації особи, яка має дійсну відстрочку, Дмитро Франчук рекомендує надати працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відповідну довідку. Якщо документ не при собі, необхідно повідомити про можливість його пред'явлення найближчим часом, наприклад, через родичів. Одночасно варто звернутись за юридичною допомогою до юриста або правозахисників.

В разі перебування особи у військовій частині, необхідно подати через чергового письмову заяву до ТЦК з інформацією про наявність права на відстрочку від мобілізації. Таку ж заяву може подати близька особа або юрист. До заяви слід додати копії документів, що підтверджують право на відстрочку.

Також можна ініціювати службове розслідування щодо працівників ТЦК, які затримали особу, з приводу порушення її законного права на вільне пересування територією країни.

Після цього необхідно оскаржити незаконну мобілізацію в адміністративному суді, просивши зупинити виконання рішення про призов до остаточного вирішення справи. Паралельно слід подати скаргу до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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