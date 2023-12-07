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ТЦК нагрянули в спортзал во Львове — СМИ

7 декабря 2023 20:58
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
ТЦК нагрянули в спортзал во Львове — СМИ
Работник ТЦК с военным билетом. Фото: depositphotos.com
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Представители ТЦК продолжают рейды по спортивным и оздоровительным заведениям. Вслед за Закарпатьем они нагрянули в спорткомплекс во Львове.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Где побывали представители ТЦК

"ТЦК добрались и в львовские тренажерные залы", — говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, военнослужащие посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".

Вручали ли повестки мужчинам, пока неизвестно.

Работники ТЦК в спортзале Львова
Сотрудники ТЦК в спортзале Львова. Фото: Telegram-канал "Львов Инфо"

Где еще прошли рейды ТЦК

Недавно в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.

Где могут вручать повестки

В последнее время повестки на улицах могут вручать даже полицейские или другие работники госучреждений. Однако если они не наделены полномочиями вручения повестки, то они не имеют права этого делать, а от повестки можно отказаться.

По словам юриста Юрия Айвазяна, повестка должна быть вручена по месту работы/учебы или месту жительства гражданина для возможности установления личности.

Законно ли вручение повестки в спортзале

В комментарии Новини.LIVE юрист Ростислав Кравец отметил, что с точки зрения закона ничего незаконного в этом нет. Однако такие шаги ТЦК подрывают доверие и к ВСУ, и к государственной власти в целом.

"Фактически, мы превращаемся в такую тоталитарную страну", — сказал он.

Вместе с тем, юрист подчеркнул, что мужчины, занимающиеся в спортзале, они не обязаны предоставлять военным информацию о себе.

"У представителей ТЦК нет правовых оснований задерживать и куда-то доставлять этих лиц или требовать от них предоставить какие-либо документы. Если лицо не предоставляет документов, то представители ТЦК в спортзале могут исключительно посмотреть на него и пойти дальше выполнять свои обязанности", — добавил он.

Напомним, ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.

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