ТЦК нагрянули в спортзал во Львове — СМИ
Представители ТЦК продолжают рейды по спортивным и оздоровительным заведениям. Вслед за Закарпатьем они нагрянули в спорткомплекс во Львове.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Где побывали представители ТЦК
"ТЦК добрались и в львовские тренажерные залы", — говорится в сообщении.
По данным местных пабликов, военнослужащие посетили ТЦ "Спартак". Там они побывали в "Спортлайфе".
Вручали ли повестки мужчинам, пока неизвестно.
Где еще прошли рейды ТЦК
Недавно в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и мужчины-тренеры заведений.
Где могут вручать повестки
В последнее время повестки на улицах могут вручать даже полицейские или другие работники госучреждений. Однако если они не наделены полномочиями вручения повестки, то они не имеют права этого делать, а от повестки можно отказаться.
По словам юриста Юрия Айвазяна, повестка должна быть вручена по месту работы/учебы или месту жительства гражданина для возможности установления личности.
Законно ли вручение повестки в спортзале
В комментарии Новини.LIVE юрист Ростислав Кравец отметил, что с точки зрения закона ничего незаконного в этом нет. Однако такие шаги ТЦК подрывают доверие и к ВСУ, и к государственной власти в целом.
"Фактически, мы превращаемся в такую тоталитарную страну", — сказал он.
Вместе с тем, юрист подчеркнул, что мужчины, занимающиеся в спортзале, они не обязаны предоставлять военным информацию о себе.
"У представителей ТЦК нет правовых оснований задерживать и куда-то доставлять этих лиц или требовать от них предоставить какие-либо документы. Если лицо не предоставляет документов, то представители ТЦК в спортзале могут исключительно посмотреть на него и пойти дальше выполнять свои обязанности", — добавил он.
Напомним, ранее в Закарпатской области сотрудники ТЦК и СП силой вытащили водителя грузовика из кабины и отправили на военную службу. В настоящее время он находится в военной части в Ровно.
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